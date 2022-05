Valentina Těreškovová byla první ženou ve vesmíru v době SSSR. Za svůj let do vesmíru byla jmenována čestnou občankou Českých Budějovic. Byla poslední osobností, které byl v jihočeské metropoli tento titul udělen. Stalo se tak v roce 1979.

Debata v zastupitelstvu trvala skoro hodinu, proti byli komunisté a jeden z dalších zastupitelů za OPB, dva se zdrželi, ostatní z přítomných hlasujících zastupitelů byli všichni pro odejmutí.

Čestné občanství bylo kosmonautce odebráno, protože je výraznou podporovatelkou Vladimíra Putina ve Státní dumě (ruská sněmovna) a podle zastupitelů veřejně podpořila jeho politiku vůči Ukrajině.

Sovětské kosmonautce navrhli českobudějovičtí radní odebrat čestné občanství

Rada města České Budějovice doporučila zastupitelstvu města odejmout čestné občanství Valentině Těreškovové na základě požadavku, který zazněl na minulém jednání zastupitelstva města. Už před rokem například tento krok navrhl Šimon Heller (KDU-ČSL). Podle důvodové zprávy pro zasedání zastupitelstva Valentina Těreškovová - poslankyně ruské Státní dumy, patří k nejoddanějším stoupencům prezidenta Putina a vyslovila se, že by tento člověk měl zůstat u moci tak dlouho, dokud mu to zdraví a zákony dovolí. Jako členka Státní dumy také podpořila invazi na Ukrajinu. Čestné občanství Českých Budějovic získala dne 19. 5. 1979.

Diskuze v zastupitelstvu, která se na toto téma odehrála i několikrát v minulosti, začala při pondělním zasedání už při schvalování programu. Zastupitel Petr Braný (KSČM) navrhl, aby byl bod vyřazen z programu. "Ani o píď to nezlepší kvalitu občanů tohoto města," zdůvodnil svůj návrh Petr Braný a připojil, že podobná ocenění a tituly jsou výsledkem společenské objednávky a dodal, že tentokrát to byla společenská objednávka v 60. a 70. letech minulého století. Připojil také, že Valentině Těreškovové bylo čestné občanství uděleno za její let do vesmíru a za výzkum, při kterém kosmonauté riskovali život. Petr Braný ještě zmínil, že násilí je mu proti mysli, ale odejmutím občanství Valentině Těreškovové se nepohne situace k lepšímu.

Zastupitelstvo ale předložený program schválilo a bod týkající se čestného občanství sovětské kosmonautky tedy zůstal součástí jednání. Při samotném jednání o bodu zahájil debatu Jan Piskač (klub Pirátů), který poděkoval, že si rada města osvojila jeho návrh a připojil, že Šimon Heller už s tímto podnětem vystoupil před rokem. Šimon Heller pak řekl, že nikdo nezpochybňuje udělení čestného občanství v roce 1979. Ale odmítl současné postoje Valentiny Těreškovové, její podporu Vladimíra Putina a její postoje k agresi na Ukrajině.

V debatě také vystoupil Jan Špak (Piráti), který upozornil, že kdyby se Valentina Těreškovová dnes vydala do Českých Budějovic, města, jehož je čestnou občankou, hrozí jí zatčení za podporu agrese Ruska na Ukrajině z pozice členky ruské Státní dumy.