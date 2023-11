Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. začalo sloužit kluziště kolem Samsonovy kašny. V posledních letech už se stalo neodmyslitelnou součástí atrakcí spojených s adventním městečkem. Slavnostně představen byl také nový betlém.

Otevření kluziště na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Petr Tibitanzl

Betlém pro Českobudějovický advent 2023 v dílně Jiřího Nekoly, autor mezi sochami.Zdroj: Deník/Edwin OttaJedna z hlavních atrakcí vánočního času v Českých Budějovicích je kluziště na náměstí Přemysla Otakara II. Hlavně pro děti, ale i pro dospělé, je především noční bruslení oblíbeným zážitkem.

Slavnostní zahájení provozu na kluzišti se uskutečnilo v pátek 24. 11. 2023 odpoledne. Krátce předtím byla představena jedna z novinek spojených s letošní novou podobou adventního městečka - vyřezávaný betlém s postavami v životní velikosti. Betlém vznikl zcela nový jen pro České Budějovice a je dílem řezbáře Jiřího Nekoly.

Na kluzišti kolem Samsona se návštěvníci zdarma sklouznou na bruslích až do 6. 1. 2024. Ledová plocha bude v provozu každý den od 10 do 21 hodin, v neděli do 20 hodin. Zoufat nemusí ani ti, kteří brusle nemají, jelikož součástí ledové plochy je i půjčovna bruslí.

Otevřeli bruslemi

A právě bruslemi symbolicky rozřízli pásku při otevření kluziště Zuzana Kudláčková, náměstkyně českobudějovické primátorky, Martin Kuba, českobudějovický radní a jihočeský hejtman, Petr Šuleř, tiskový mluvčí ČEZ, a Rudolf Střítecký, jednatel agentury Art 4 promotion, která má organizaci trhů na starosti. Rudolf Střítecký při tom poznamenal, že nebylo jednoduché po velkém nočním dešti připravit ledovou plochu k provozu, ale podařilo se to.

Hejtman a českobudějovický radní Martin Kuba zdůraznil, že adventní trhy jsou atrakcí, která těší nejen obyvatele Českých Budějovic. „Mám ambici, aby jižní Čechy vyčnívaly v rámci České republiky ve všem a v adventních trzích se nám to určitě daří. Mám radost z toho, jak se každý rok proměňuje náměstí a na jak vysoké úrovni je tato nová tradice. Mám z toho radost jako člověk, který se v Českých Budějovicích narodil i jako hejtman Jihočeského kraje,“ řekl Martin Kuba s tím, že do Českých Budějovic přijíždí i hodně turistů, což znamená i tržby pro místní podnikatele.

Náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková ocenila, že si město pro organizaci trhů vybralo agenturu Art 4 promotion a v nově představeném betlému vyzdvihla, že je to navázání na staré tradice. „Velmi děkuji panu Nekolovi za tento betlém,“ poděkovala zvlášť autorovi betlému.

Kluziště podporuje sponzorský dar od společnosti ČEZ ve výši 500 000 korun. „Jsme rádi, že můžeme být partnerem města,“ uvedl při otevření kluziště Petr Šuleř z tiskového oddělení ČEZ.