Návštěvníky potěšily kvetoucí rostliny a keře, živá příroda, ale i návrat vody do Zámeckého rybníku. Ten není ještě zcela napuštěn, ale pozvolna se plní. Hezký den si tak užívali cyklisté, motorkáři i rodiny s dětmi.

Všichni milovníci historie se jistě už těší na zahájení návštěvnické sezony, zámek podle webu otevírá 1. června a nabízí hned dva okruhy, historické interiéry prvního patra a podkrovní pokoje. Od 29. června do konce prázdnin bude možné také nahlédnout do sklepení zámku.

Pověst o Červené Lhotě

Zámek ve filmu:

Křížová trojka

Martin a červené sklíčko

Svatby pana Voka

Zlatovláska

Červená Lhota – zámek žen

Procházka pohádkovou knížkou

Princezna na hrášku

Karásek na svatbě

Pan Vok odchází

Muzika pro dva

Psyché

Bezejmenný hrad

Let čarodějnic

Fuger z Augsburgu

O kráse a štěstí

O zatoulané princezně

Pan Tau

„Zde v této síni jsem učinil před křížem otci svatý slib, že neuvedu do domu našeho ženu nevěřící. Než, kde je kříž? Stěna, na které visel, je prázdná!“ Probíhá všecky komnaty, nikde ho nelze nalézt. Tu jej pojímá přehrozná lítost. „Otče,“ volal, „ co se to děje, paladium našeho rodu je pryč! Oh, toho duše má nesnese!“ Přistoupí k oknu, rám jest přeražen, zdá se, že na rozbitých kusech skla lpí krev. Jakoby ledová ruka srdce mu smáčkla, ohromen hledí dolů do té syčící propasti, nyní ví vše, co se stalo."

Takto popisuje Bedřich Kamarýt ve své próze Kábové z Rybňan pohnutí hlavního hrdiny, rytíře Káby, ve chvíli, kdy je svědkem strašlivého skonu své ďáblem posedlé manželky. Bedřich Kamarýt, známý regionální malíř, spisovatel a v neposlední řadě dlouholetý zdejší farář, koncipuje tuto povídku jako jakousi parafrázi místní krajové pověsti o nehodné zámecké paní, kterou odnesl čert.

I zde se setkáváme s krásnou zámeckou paní, kterou oknem odnese čert, její tělo není nikdy nalezeno a jen krvavé stopy na bělostných stěnách zámku svědčí o jejím strašném konci. Nesmazatelné skvrny jsou posléze podnětem k provedení krvavě červeného nátěru zámeckých zdí. K tomuto základnímu lidovému syžetu Kamarýt připojuje motiv konfesijního sporu mladého šlechtického páru a přidává rekvizitu – památný starý krucifix, který se jako symbol katolicity a pravověrnosti starého rytířského rodu prostupuje prózu v několika paralelách. V okamžiku tragického ďáblova ataku musí být odmrštěn a zneuctěn. Zdroj: zamek-cervenalhota.cz