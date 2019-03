Frymburský kopec Marta se do této akce zapojil už počtvrté. "Při telegrafu tzv. čerti na kopcích propojují místa v krajině světelným signálem," vysvětlil Pavel Sojka ze Světlíka, který se přijel podívat právě do Frymburka. " Akce má ale daleko hlubší smysl: navrátit se k přírodě a s přicházejícím jarem poděkovat matičce Zemi za její dary a úrodu."

Právě proto, v souvislosti s příchodem jara, se akce koná první jarní sobotu.

První trasa světelného signálu na Českokrumlovsku vedla z Chvalšin přes Knížecí stolec, Bližnou, Martu, Vyklestilku a Vyhlídku v Loučovicích a ukončena byla na Malšíně, druhá větev zahrnovala Velešínsko a Kaplicko.

"Byla to poměrně rychlá akce, sešli jsme se před malšínskou farou a společně jsme vyrazili ke kapli," popsala Hana Kamenická z Ostrova, která letos sledovala předávání signálů jako divák, ale příští rok má v plánu se do organizace akce zapojit. "Podle itineráře jsme vyhlíželi, jak jednotlivé světlice bouchají, a v určitý čas, který jsme měli daný, jsme vystřelili tu svou. Viděli jsme Frymburk, Vyklestilku a Luč. Když si člověk představí, že i na jiných kopcích stojí stejně naladění lidi, je to zvláštní, moc pěkný pocit."

"Na příští rok máme čerta na Kapličkách a potom, co předám pomyslnou pochodeň na Malšíně, obsadíme i Medvědí horu a zkusíme vyburcovat k životu i Vítkův Hrádek," dodává jedna z organizátorek Keltského telegrafu, Jarmila Vojtíšková z Malšína. "Tam odtud musí být fantastická podívaná. Ať ty naše kopce pořádně rozsvítíme!"

Nad Hradištěm poprvé z rozhledny

Další, dnes už tradiční stanoviště čertů Keltského telegrafu bylo na Hradišťské hoře u Kaplice. Tentokrát tam ale zažili historický okamžik: poprvé vyslali světelný signál do krajiny z vrcholku nové rozhledny.

"Ve 20.20 jsme se signálem na řadě," svěřil se při sobotním otevření rozhledny Jiří Růžička z Velešína ze skupiny kolem Keltského telegrafu. "Uvidíme tentokrát asi i Kraví horu, tu jsme odtud ještě za uplynulých deset let, co se tu do Keltského telegrafu zapojujeme, neviděli."

Signál z Hradišťské hory dávali záchranářskou pochodní. "Dřív jsme stříleli rakety, protože jsme je stříleli dole ze stráně, abychom byli vidět. Ale dneska můžeme pochodní jenom mávat. Budeme nejvýš," dodal s úsměvem Jiří Růžička.

V tzv. novohradské větvi se signály vysílaly z Kletě, Šibeničního vrchu, Horního Sosnovce, Velešína, Todeňské hory, Nesměně, Slabošovky, Hradišťského vrchu, Velkého Jindřichova a Kraví hory.