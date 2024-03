Případů černého kašle v kraji znovu přibylo. Nejvíce se šíří mezi středoškoláky

Počty případů černého kašle dál rostou. Jihočeský kraj zůstává jedním z nepostiženějších v republice. Podle pátečních dat hygieniků přibylo na jihu Čech v uplynulém týdnu 145 nových případů černého kašle, za letošek jich bylo potvrzeno celkem už 641. Nejvíce nakažených pochází z řad středoškoláků, od začátku roku je to už 237 případů. Naopak nejnižší výskyt je mezi seniory nad 75 let, kde je to pouze 10 případů.

Černý kašel ohrožuje především děti, u neočkovaných novorozeňat a kojenců může mít rizikovější průběh. Ilustrační foto | Foto: Deník/Eva Kovaničová