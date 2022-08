Čapí "invazi" pohotově zachytila jedna z uživatelek sociálních sítí. "Něco podobného jsme opravdu viděli poprvé. Když jsme jich zahlédli třeba sedm pohromadě, mysleli jsme, že už je to velká parta. Občas se tady u nás dva nebo tři čápi objeví, ale tahle invaze tu byla poprvé," popsala zážitek autorka fotografií s přezdívkou Nico Nico, která bydlí nedaleko místa pozorování. Čápi na stejné místo přiletěli i v neděli, už jich ale bylo méně.

V závěru léta jsou u nás podobná hejna podle slov odborníků poměrně běžná, protože je období tahu. Největší skupiny čápů u nás mohou čítat i několik stovek jedinců. "Jsou to čapí rodiny i skupiny mladíků. Většinou ale nejsou takto blízko u lidí, aby byli vidět. Podobně se před tahem shromažďují i volavky nebo jeřábi. Je to pro ně výhoda, protože více hlav více vidí a dříve zpozorují nebezpečí nebo objeví potravu," vysvětlil ornitolog Prácheňského muzea Jiří Šebestian a dodal, že lidé mu prý kvůli podobným úkazům často volají. Například na Gibraltaru, kde čápi přelétají do Afriky, se ale hromadí až statisícová hejna. Ptáci totiž nabývají na počtu tím, jak cestují Evropou.

Odpověď na to, proč si čápi vybrali pro svůj slet zrovna louku u obce Vrcov, je jednoduchá. "Pravděpodobně jsou na této louce v hojném počtu myši. Čápi už se totiž téměř neživí žábami, protože jich ubylo a přešli právě na myši. Pokud čápi vidí ze vzduchu takovouto skupinu ptáků na zemi, tak se tam letí podívat, protože to velmi pravděpodobně znamená, že mají dostatek potravy a je dobré se k nim přidat. Tím se skupina rozrůstá," zdůvodnil odborník Jiří Šebestian.

S podzimním přesunem do teplých krajin ale čápi většinou nechvátají. "Podzimní tah je velmi pozvolný, někdy čápi zůstávají i do prosince nebo dokonce neodlétají vůbec. Například v Blatné rybáři na sádkách přikrmují čápy odřezky z ryb i malými rybami a pár tam proto zůstává celou zimu," přidal zajímavost Jiří Šebestian.

Nejvíce českých čápů zimuje až na samém cípu Afriky v Jihoafrické republice. Cestou na zimoviště a zpět tak uletí až 20 000 kilometrů. Jarní tah čápů bývá naopak výrazně rychlejší než podzimní a ptáci při něm dělají i méně zastávek. Samci totiž chvátají, aby si stihli obsadit co nejlepší teritorium.

