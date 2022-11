Začala oprava poškozeného vodovodního potrubí v Českých Budějovicích

Pod průměrem posledních pěti let jsou letošní výlovy v Rybářství Třeboň, které je v Čechách vlajkovou lodí oboru. Největší producent sladkovodních ryb v České republice i v Evropě (podíl na produkci ryb v ČR je zhruba 15 %) hospodaří na 440 rybnících o celkové výměře 8000 ha. Roční produkce ryb činí zhruba 3 200 tun. Tento rok už mají za sebou třeboňští rybáři výlov Rožmberka, který je i výjimečnou akcí pro veřejnost s desetisícovými návštěvami. Podle předsedy představenstva společnosti Josefa Malechy budou lovit ještě ve 2. polovině listopadu.

Krčín je na řadě

Z větších rybníků je čeká třeba Krčín u Mazelova. "Na základě dosavadních výlovů jsme pod průměrem posledních pěti let," uvedl Josef Malecha a doplnil, že aktuální cena na sádkách v maloprodeji činí 119 korun za kilogram kapra. Třeboňští jako první kvůli zvýšeným nákladům zvedli cenu pro malospotřebitele výrazně nad 100 korun. Odráží to ale mimořádný nárůst cen krmného obilí nebo třeba pohonných hmot. Jestli současná cena bude platit i před Vánoci, by měli v Třeboni vědět teprve až definitivně skončí výlovy.

V podniku Blatenská ryba nejsou letošní výlovy podle ředitele Jiřího Bláhy žádný zázrak, ale celkem naplňují očekávání. "Lovíme plus minus na plán," říká šéf blatenských rybářů a dodává, že se letos lovila spíše těžší ryba, celkový objem ale zůstal podle předpokladů. V Blatenské ryb jsou silně zaměřeni na export, proto chovají víc kapra lysce. Jeho podíl činí zhruba 70 až 80 % a šupinatého kapra zde mají jen 20 až 30% produkce.

Lysec do ciziny

"Celková produkce firmy je kolem 800 tun ryb ročně včetně násady," zmínil Jiří Bláha. Hlavní objem je určený na vánoční trh a zákazníci si už teď ryby odvážejí do vlastních sádek. Část končí jako násada i ve sportovních revírech. "Hodně vozíme do Německa a Polska," říká Jiří Bláha. Na hrázích při výlovech měli Blatenští cenu kapra pro maloodběratele 86 korun za kilogram. "Na sádkách je poprvé cena přes stovku," dodává Jiří Bláha. Jednotná cena činí za kilogram 108 korun u kapra, který má nad 2,2 kilogramu. A měla by platit i na stáncích, které budou sami Blatenští stavět před Vánoci.

Rybářství Nové Hrady letos výlovy kvůli mimořádně teplému počasí posunulo. "Hlavní výlovy jsme ještě odložili. Většinou máme 17. až 20. listopadu dolovnou," říká ředitel Lubomír Zvonař. "Vánoční ryby jsme nechtěli dávat na sádky, jsou ještě moc aktivní," doplňuje Lubomír Zvonař s tím, že se ryby třeba mohou zbytečně poranit. Novohradští rybáři proto čekají, až bude chladnější voda. "Lovíme podle plánu, snad to bude i u posledních rybníků," konstatoval Lubomír Zvonař. Cenu vánoční ryby teprve budou stanovovat. Uplatní ji třeba u unikátního prodeje, kdy tradičně zajíždějí do obcí v regionu s nákladním autem a prodávají zájemcům v předem stanovené časy i v malých vesničkách.

Cenu ovlivňuje i cizina

Lesy a rybníky města Českých Budějovic měly na programu poslední rybník s tržní rybou minulý týden. Byl to Šindlovský rybník v Šindlových Dvorech nedaleko Českých Budějovic. V sítích uvízli samozřejmě především kapři. Jen tento rybník měl vydat 12 tun ryb. "Výlovy jsou to, co jsme čekali, takže podprůměrné. Měli jsme kusové ztráty přes zimu, ryby špatně přezimovaly," uvedl vedoucí rybničního hospodářství Pavel Oberreiter a dodal, že poslední roky jsou i problémy s násadami. Kusově ale kapři letos prospívali dobře.

Aktuální maloobchodní cena za kilogram kapra u ryby nad 2,5 kg váhy činí v prodejně městských rybářů v českobudějovické Haškově ulici 105 korun. "To už ponecháme," říká Pavel Oberreiter a potvrzuje, že je to poprvé, co kilo kapra stojí více než sto korun.

Na ceně se vedle zvýšených nákladů projevuje i větší zájem po dvou "covidových" letech. "Objevili se i velkoobchodní zákazníci, které jsme roky neviděli," poznamenal Pavel Oberreiter. Ve firmě už teď také exportují do ciziny, třeba do Polska.