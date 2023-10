Cena starosty města ve Strakonicích putovala k další významné osobnosti. Tentokrát ocenění z rukou Břetislava Hrdličky převzala v sobotu známá muzikálová zpěvačka i herečka a zároveň strakonická rodačka Hana Křížková. Cenu za dlouholetou činnost v oblasti kultury a šíření dobrého jména města si na radnici přišla vyzvednout osobně.

Cenu starosty města si z rukou Břetislava Hrdličky převzala v sobotu známá zpěvačka i herečka a zároveň strakonická rodačka Hanka Křížková. | Video: Jana Urbanová

Novou držitelku ocenění jednomyslně schválili strakoničtí radní. „Strakonických rodáků, kteří se k našemu městu hlásí, trochu i něco znamenají, nezpychli, stále jsou nápomocní různými vystoupeními a občas k nám přijedou zase není tolik,“ vzal si při předání úvodní slovo strakonický starosta Břetislav Hrdlička.

Stále pozitivně naladěná Hanka Křížková se považuje za patriotku a do rodného kraje i města se ráda vrací. „Na Jižní Čechy a zvláště Strakonice nenechám dopustit a všude se jimi chlubím. Narodila jsem se ve Strakonicích v roce 1957. Byla jsem tady vždy moc šťastná, byť tatínek odešel, když jsem byla malá, tam nahoru. Maminka nás čtyři děti opravdu vypiplávala a možná díky tomu tak držíme při sobě,“ zavzpomínala na dětská léta Hanka Křížková, která už od dětství toužila stát se herečkou nebo zpěvačkou. „Muziku jsem měla ráda od malička, byla jsem takové to otravné dítě. Už v předsíni jsem se klaněla všem návštěvám a vnucovala se zpěvem a recitací,“ zavtipkovala umělkyně s tím, že se jí nakonec celoživotní sen splnil a je za tu příležitost šťastná.

S rodnými Strakonicemi jsou spojené také její hudební začátky. „Začínala jsem tady s místní kapelou Rotor. Tento krásný název jsme si dali, protože se čte z obou stran stejně. Hráli jsme s bratry Stuchlíkovými na tanečních zábavách a říkali jsme tomu jazzrock. Byla to pro mě docela tvrdá škola. Třeba hrát na zábavě v takovém Pačejově, kde byl takový ten vítr z hor, že už v jedenáct hodin jsme začali pomalu couvat, protože se tam vždycky strhla rvačka a jakmile se to stalo, tak jsme se sbalili a rychle odjeli,“ vylíčila s úsměvem Hanka Křížková. Na svém kontě má řadu známých muzikálů, například Dracula, Krysař, Bídníci nebo Monte Cristo. Zahrála si také v seriálech jako Ordinace v růžové zahradě nebo Ošklivka Katka. Momentálně se Hana Křížková připravuje na roli v muzikálu Popelka na ledě, který v polovině prosince zavítá i do Českých Budějovic. Strakonice udělují Cenu starosty města několikrát do roka. Letošním prvním držitelem se stal bývalý starosta, místostarosta, dlouholetý zastupitel a vášnivý sportovec Josef Štrébl.