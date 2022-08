Petr Pučelík se narodil v Kadani, vystudoval Fakultu žurnalistiky UK Praha a osud ho nakonec zavál do Katovic, kde se usadil. Od roku 1993 stál v čele tehdy vzniklých Listů Strakonicka, a to až do roku 2004. V posledních letech pracuje ve Strakonické televizi. Kromě toho patří mezi jeho životní lásky ryby, psaní a fotografování. Letos v říjnu oslaví 76. narozeniny.