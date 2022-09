František Třeštík je celoživotním regionálním novinářem. Pracoval v Našich novinách, v Budovateli, Listech Strakonicka a později také ve Strakonickém deníku.

Lidé ve Strakonicích ho znají především jako sportovního redaktora a jeho novinářská zkratka (frt) se již stala legendární. V roce 2005 musel bohužel vzhledem k potížím se zrakem novinářské řemeslo pověsit na hřebík, ale to mu nijak nebránilo a nebrání ve sledování sportu a dalšího dění ve Strakonicích. Ne náhodou řadu let například moderoval basketbalové zápasy ve strakonické sportovní hale a přispíval i do místních médií.Kromě novinářské práce byl jeho velkým koníčkem sport, ale na prvních místech byly vždy házená a fotbal. Zatímco v házené patřily jeho sympatie vždy především Strakonicím, jeho fotbalové srdíčko tluče výhradně pro pražskou Slávii.

František Třeštík oslavil půlkulaté 75. narozeniny

František Třeštík je již třetím novinářem v řadě s vazbou na Deník, který cenu starosty obdrží – před ním to byli v polovině června historik Miroslav Špecián a v úterý 6. září v odloženém termínu bývalý šéfredaktor Strakonického deníku Petr Pučelík.Letos v červnu oslavil František Třeštík 76. narozeniny. K přání pevného zdraví a gratulací k Ceně starosty města Strakonice se připojuje také Strakonický deník a všechny jihočeské deníkovské redakce.Cenu z rukou starosty Břetislava Hrdličky převezme František Třeštík ve 13 hodin v malé zasedací síni MěÚ Strakonice.