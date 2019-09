Protože nemohl cestovat ven, nemohl závodit v západních zemích, a přesto byl šestý na mistrovství světa. Dojel druhý, třetí na závodech v Brně. Bylo to o to cennější, že to bylo s českou motorkou,“ říká o svém otci, Bohumilu Stašovi, jeho syn Bohumil Staša ml. Stalo se tak ve středu při předání Ceny starosty města Bohumilu Stašovi in memoriam.

Jak by tento závodník, symbol motocyklového sportu a především patriot města ,tuto cenu vnímal? Pokračuje Bohumil Staša ml. „On si na takové akce, jako předávání cen, nepotrpěl. Ale určitě by ho naplnilo to, že si na něj někdo z tohohle města vzpomněl. Protože nikdy ho nikdo neoslovil, spíše to vypadalo, jako kdyby neexistoval. Až vy s panem starostou jste první lidé, které napadlo, že pro město něco znamenal. On nebyl takový, že by si ceny vystavoval, ale spíše je to morální věc, že si vůbec někdo z tohohle města na něj vzpomněl,“ řekl při vzpomínání.

O výjimečných schopnostech Bohumila Staši svědčí i skutečnost, že se ho snažila přetáhnout konkurence. Do týmu ho chtěla konkurenční JAWA, v Jugoslávii firma Tomos. On ale zůstal věrný značce ČZ. Kdyby v době, kdy nesměl cestovat do zahraničí a jezdit v západních zemích emigroval, jistě by našel uplatnění. „Byl obrovský talent. Myslím si, že by to dotáhl třeba na továrního jezdce Yamahy,“ dodal Bohumil Staša ml.

Cena starosty města je novinka, se kterou přišlo nové vedení po volbách 2014. „Chceme připomínat výjimečné občany města. O to více mne mrzí, že jsme nestihli cenu panu Bohumilu Stašovi předat včas,“ řekl starosta Břetislav Hrdlička.

A kde cena skončí? Určitě u motorek Bohumila Staši v domácí síni slávy v dílně, kde mají Stašovi místo na motorky a poháry, které Bohumil Staša nasbíral za svůj život.

Bohumil Staša



- Narodil se 29. dubna 1944 v Malenovicích (část Zlína).Byl československý motocyklový závodník. K tomuto sportu ho přivedl otec Vincenc Staša.



- Bohumil Staša začal závodit v roce 1961, po vojně se v roce 1964 stal továrním jezdcem ČZ Strakonice. Na MS silničních motocyklů startoval v letech 1965 až 1973, jeho nejlepším umístěním bylo 8. místo celkového pořadí v kubatuře do 350 cm³ (1968 a 1969).



- Zemřel 21. května 2019 ve Strakonicích.

