Od nového roku stoupne DPH na točené pivo z 10 na 21 procent. V některých restauracích už se na to začali připravovat. Ovlivnilo to třeba zvýšení ceny v českobudějovickém Grandhotelu Zvon letos v říjnu.

Milovníci točeného piva budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Aktuálně se za tankovou plzeň v Grandhotelu Zvon platí 68 korun. „Zdražovali jsme pivo od prvního října ze šedesáti pěti na šedesát osm korun. Ze dvou důvodů. Za prvé jsme chtěli rozdělit chystané zvýšení DPH na točené pivo z deseti na dvacet jedna procent, aby ten skok nebyl tak velký. A druhý důvod je, že zdražil o korunu Plzeňský Prazdroj. Kvůli zvýšení DPH ještě budeme zdražovat,“ komentoval cenový posun ředitel grandhotelu Zdeněk Novotný.

Na zájmu zákazníků ale zvýšení ceny není podle Zdeňka Novotného znát. „Není to o ceně, ale o kvalitě,“ zdůrazňuje Zdeněk Novotný a připomíná, že dva tanky, každý o objemu pět set litrů, se nacházejí po rekonstrukci restaurace jen pár metrů od výčepu. V interiéru jsou ještě další dva tanky. Standardně jsou tak pro chod restaurace využívány čtyři tanky. Hosté proto dostávají na stůl pivo v nejlepší možné kvalitě. Zdražení o dvě, tři koruny už ten, kdo platí přes šedesát korun za půllitr, až tolik neřeší. Podle Zdeňka Novotného je ale otázkou, jestli se neprojeví, až příští rok cena přeleze další psychologickou hranici 70 korun.

V Grandhotelu Zvon ale nelákají zákazníky jen na pivo, pravidelně tu připravují i příležitostné akce. Nedávno třeba svatomartinské husy prodali rekordních 330 porcí husy. Do konce roku chystají třeba ještě zvěřinové hody.

Zdražují v Krumlově i v Písku

Plzeňským pivem je známá také písecká restaurace U Reinerů. I tady na podzim zdražovali. „Je to asi měsíc zpátky, o dvě koruny,“ uvedl pro Deník k aktuální ceně číšník Daniel Verner. V podniku, jehož zahrádka je rozložena do Palackého sadů, tak zákazníci za půl litru plzeňské dvanáctky dají 57 korun. Podle Daniela Vernera cena piva návštěvnost restaurace až tolik neovlivňuje, víc se do ní promítaly nebo promítají výraznější skutečnosti, jako byl třeba koronavirus nebo zdražování energií s celkovým dopadem na zákazníky a domácnosti nebo chod restaurace.

Jen hostinec Depo Český Krumlov nabízí v turisty vyhledávaném městě tankovou plzeňskou dvanáctku. Aktuálně půllitr stojí 62 korun. „Tuhle sezonu jsme nastavili cenu šedesát dva korun a asi zůstaneme na téhle ceně i příští rok, na osmdesát procent,“ uvedl provozní Robert Černovský. Potvrdil, že se lidé ptají na to, jak to bude s cenou po 1. lednu 2024, kdy má stoupnout DPH z točeného piva. Ale protože v podniku mají jako jediní v Krumlově čepovanou tankovou plzeň, berou ji jako tahák pro lidi, kteří mají rádi pivo. „Naše priorita je, aby lidé raději vypili více piv, než aby přišli jen na jedno,“ říká Robert Černovský. Připojuje, že ale větší část hostů tvoří turisté.

Prodejní ceny v posledním roce až dvou zvedala drtivá většina pivovarů i minipivovarů, hlavně kvůli nárůstu cen energií, ale i dalších nákladů.