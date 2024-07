V sobotním horkém počasí se hodilo osvěžení v podobě půllitru piva. Zatímco v Třeboni za zlatavý mok z Plzně hosté restaurací na Masarykově náměstí zaplatí průměrně od 50 od 75 korun, v centru Českého Krumlova se cenová relace pohybuje od 80 do 130 korun. Velký rozdíl je také u coly. V Krumlově můžete za třetinku této tmavé limonády zaplatit až 95 korun, v lázeňském městě je to maximálně do 70 korun.