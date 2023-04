Příběh se odvíjel dál a nyní jsou motorkáři z Čejetic uznávanými parťáky motorkářských vyjížděk a srazů. Také proto na sobotní oslavu 1. dubna do čejetického sportovního areálu dorazili motorkáři ze Strakonic, Písku a dokonce od Znojma. „Motorkáři z Čejetic jsou skvělá parta a poctiví účastníci našich akcí. Proto jsme je přijeli pozdravit a popřát, ať jim to jezdí ještě hodně let. A hlavně bez karambolů,“ řekl Láďa Hrdlička, předák strakonických Motobobrů.

Ve zmíněném areálu byl připravený bohatý program – uvítací ceremoniál, dekorování nových členů, vykouření kalumetu věčného přátelství s ostatními účastníky silničního provozu a odhalení pamětní desky za doprovodu čejenské hymny. Následovala vyjížďka a pak zábava.

U vzniku Čejenů byl v roce 2013 také Jiří Lukeš. Svým způsobem ho lze nazvat sekretářem spolku.

Jak to tedy, Jiří, bylo?

Na jaře 2013 dal místní starousedlík Josef Havel dohromady partičku lidí, o kterých věděl, že mají motorku. Začali jsme spolu jezdit na výlety i celé víkendy. Viděli jsme všechny hrady a zámky v okolí. Přece jenom je to zábavnější, když se vyjede společně třeba na Moravu za vínem, nebo do Tater na pořádnou motodovolenou. Udělali jsme si klubová trička a vlajku a Pepík se stal prezidentem spolku. Pod jeho vedením se i trošku společensky angažujeme a dotváříme kolorit Čejetic. S elánem jsme přispěli k úspěchu v soutěži Vesnice roku.

Vaše činnost je dost viditelná. Můžeš ji trochu přiblížit?

Naše klubové jarní a podzimní vyjížďky vždycky zlákají pár motorkářů – kámošů z okolí. Potlachá se potom u ohýnku s klobásami. To všechno jenom z recese a čirého kamarádství. Žádné ambice stát se regulérním motoklubem jsme nikdy neměli a podle toho se také prezentujeme. Začali se k nám přidružovat další členové a dneska je nás asi 40. Hlásáme myšlenku Velkého Čejenství. Chceme, aby veřejnost (a nejenom ta motoristická) vnímala motorkáře jako úplně normální lidi, kteří kromě pěstování rajčat a chovu drůbeže mají rádi ještě motorky a chtějí také kousek silnice pro sebe, v klídku a nekonfliktně. Pokusit se o trošku džentlmenství na silnici i mimo ni. Motorkář má totiž na silnici nevýhodu, že jeho tvář obvykle zakrývá helma a vypadá velmi anonymně. Je vnímán podobně jako řidiči, co se schovávají za tmavá skla silných vozů. A někoho to provokuje. Ale když se pak vidíme na odpočívadle třeba s partou cyklistů, tak si s nimi rádi poklábosíme. Při osobním setkání je oboustranná empatie mnohem lepší. Doba přináší změny v povaze provozu a ne všechno je dokonale ošetřeno předpisy: Například ty různé koloběžky a gyrojezdítka. Znáš paragraf, který by nahradil obyčejnou vzájemnou ohleduplnost? Já tedy ne.

Proč si říkáte Čejeni?

Sám název obce nás k tomu dovedl. A proč také ne, vždyť severoameričtí indiáni, kdyby neměli koně, určitě by také jezdili na motorkách. Ta podobnost s jejich způsobem života je dodnes všudypřítomná. Například dříve byl zloděj koní vážené indiánské povolání. Dnes se na jejich počest kradou motorky. Nebo třeba dodržování rychlosti na dálnici: Je spolehlivě doloženo, že Apači i Siouxové dodržovali při jízdě prérií rychlost 130 km/h. Inu, není nad tradice a trošku toho exotického folklóru.

Co si přejete do dalších deseti let?

Mír na silnici, vzájemný respekt a toleranci, kamarádství, ale také svobodu. Některý druh péče Evropské unie o naše zdraví by se mohl zahledět i někam jinam, než na emisní normy motocyklů. Právního smogu v této oblasti nebezpečně přibývá.