Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 406 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 611 nemocných se uzdravilo, čtyři osoby zemřely. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie tak k čtvrteční osmnácté hodině v regionu vzrostl na 53 040. Počet vyléčených se zvýšil na 47 125 a aktuálně pozitivních mezidenně snížil o 209 na 5 053 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 862 úmrtí.

Od středy do čtvrtka přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 818 suspektních vzorků a 84 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k čtvrteční 18. hodině 406 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 212 žen a 194 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (150), Jindřichohradecku (62) a Písecku (55).

„Ve sto čtyřiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve čtyřech desítkách na pracovišti. Nově onemocnělo patnáct zdravotníků a čtrnáct pracovníků či klientů sociálních služeb. Jedenadvacet nových případů se týkalo škol. Jedna osoba se infikovala při pobytu ve Španělsku. U ostatních případů zatím zdroj nákazy nebylo možné identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES, platný pro celou ČR, zůstal ve čtvrtek 28. ledna třetí den po sobě na hodnotě 68 bodů. Patnáctý den v řadě tak nadále setrvává v parametrech čtvrtého stupně koronavirového rizika – vážný stav.

Ze stávajících 5 053 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 573 na Českobudějovicku, 912 na Jindřichohradecku, 622 na Táborsku, 595 na Písecku, 479 na Českokrumlovsku, 474 na Strakonicku a 398 na Prachaticku. Celkem 862 osob v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 157 598 vyšetření. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 1 654 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 84 na celkových 12 702,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 28 220 žen a 24 820 mužů. Z celkových 53 040 dosud potvrzených případů je 16 264 z Českobudějovicka, 8 806 z Táborska, 7 964 z Jindřichohradecka, 6 303 z Písecka, 5 716 ze Strakonicka, 4 026 z Prachaticka a 3 961 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 4 547 dětí ve věku do 14 let, z toho 906 do čtyř a 1 529 do devíti let. 5 198 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 6 833 do kategorie 25 až 34 let, 9 020 do kategorie 35 až 44 let, 10 330 případů do kategorie 45 až 54 let a 7 611 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 9 503 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

V současné době stále pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Vzhledem k tomu, že počet odběrových míst pro antigenní testování a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu ze strany veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

KHS Jihočeský kraj