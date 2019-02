Strakonice – Závěr víkendové přehlídky ochotnických divadelních sborů Setkání ve strakonickém Domě kultury patřil v neděli 13. ledna souboru J.K.Tyl z Českých Budějovic.

Ten do Strakonic přijel s pohádkou Čarodějnická nevěsta. Autorkou veselé hry o tom, že lež má krátké nohy a dobré srdce je možné najít i u čarodějnice, je členka souboru Jaroslava Malinová. Představení bylo variací na klasické pohádky a zazněla v něm řada písniček, které byly početným publikem kladně přijímány.



„Pohádka se mi moc líbila, jsem ráda, že jsme se nakonec rozhodli vyrazit, i když se nám nejprve v tom počasí nikam nechtělo,“ říká Jana Mašková, která na pohádku vzala čtyřletého syna Péťu.



Divadelní spolek J.K.Tyl České Budějovice byl založen 5. září 1895 a nepřetržitě působí již 123 let. V současnosti má více než padesátku členů a jeho repertoár čítá 16 her.