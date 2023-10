„Abychom mohli naše záměry uskutečnit podle představ, chtěli jsme pro Strakonice to nejlepší místo,“ řekl jednatel společnosti Pavel Huml.

Před dvěma lety se objevila informace, že vaše společnost zakoupila bývalé autobusové nádraží Strakonice. Z jakého důvodu jste měli zájem?

Nejprve bych rád uvedl, že nákup proběhl až letos na přelomu jara a léta. A důvodů bylo více. Za prvé to byla velice dobrá a přirozená frekvence pěších a vozidel (včetně tranzitu Praha – Šumava), za druhé to bylo zatížení západní zóny města a odlehčení dopravy na severovýchodní části Strakonic a za třetí jsme chtěli pro náš obchodní záměr, tzn. fast food McDonald’s a food-market Albert, to opravdu nejvhodnější místo.

Co zde plánujete vybudovat? Bude např. využita původní budova autobusového nádraží?

Z našeho pohledu jde o klasický brownfield. To znamená existující pozemky, budovy nebo oblasti, které byly v minulosti využívány pro průmyslovou, komerční nebo jinou lidskou činnost a nyní jsou opuštěny, nevyužívané nebo zdevastované. Tyto stavby byly skvělé v době vzniku v 70. a 80. letech 20. století, ale dnes, v 21. století se stávají zátěží pro kvalitní život v městě moderního stylu. Navíc se potřeby dopravy za posledních 33 let výrazně změnily. Naše projekty jsou vždy jasné a čitelné.

Dýňování se zadařilo. Dýně zaplnily Zahradnictví Boškovi ve Stříteži

Chceme vybudovat příjemné místo k nákupu a relaxu v zóně obchodu a služeb rakouského typu retail parku zejména pro obyvatele města a jejich rodiny.

Také se mluvilo o vydování křižovatky s kruhovým objezdem. Vznikne?

Výborný dotaz. Kruhová křižovatka bude součástí řešení celého prostoru. Její výstavba začne nejspíše na jaře 2024.

Podle jedné ze zpráv, které jsem v roce 2021 získal, se zde už letos mělo začít budovat. Proč došlo ke zdržení?

Aktuální posun činí pouze šest měsíců a důvodem je fakt, že jsme chtěli pro Strakonice to nejlepší. Také velký nárůst cen stavebních prací si vyžádal pečlivý přepočet ekonomiky a doplnění kapitálu. To se úspěšně povedlo a finální verze spatřila světlo světa jen s drobnými úpravami typu energetické řešení objektu.

Co to vše znamená? Usilujeme totiž o nejlepší fast food, nejlepší prodejnu potravin a obchody elektro a odívání, o co nejširší sortiment zoo obchodu – a také nyní vyjednáváme ještě nejvhodnější značku lékárny.

Chceme zákazníkům nabídnout komfortní veliké parkoviště s mnoha ostrovy zeleně včetně stromů, to bereme jako běžný standard. A ten najdou i v nové obchodní zóně, retail parku v Písecké a Nádražní ulici, u vlakového a autobusového nádraží. Lidé se mohu těšit na opravdu nadstandardně velká parkovací místa, a to jak šířkou, tak i délkou. To bude velice příjemné pro parkování.

Bude zachována benzinová stanice?

Samozřejmě, ale to není dotaz na nás, protože ČS OMV nebyla a není majetkem naší společnosti Retail Strakonice s.r.o. Pozemek patří ČSAD STTRANS. Nicméně mohu prozradit, že vlastník si zajistil návaznost na dalších 10 až 20 let. Domnívám se tedy, že OMV bude ještě mnoho let doplňovat atraktivitu budoucí obchodní zóny služeb a příjemných obchodů s lídry trhu, jako jsou nejnovější koncept Albert a nejmodernější fast food McDonald’s, elektro, zoo shop, drogerie, oblečení, domácí potřeby atd.

Kdy očekáváte zahájení stavby a její dokončení?

Uděláme vše pro to, abychom v následujících týdnem získali také všechna potřebná stavební povolení. Musím zde uvést, že například s EO.n & EG.d se čeká rok až dva na přípojky elektro. My ale máme s oběma společnostmi skvělou spolupráci, a to jak technickou, tak smluvní.

VIDEO: Motorkáři přijeli za dětmi do Strakonic, společně se loučili s létem

A můžeme také prozradit, že toto „zelené“ ECO – Green obchodní centrum s názvem Retail Strakonice bude mít výborné energetické vlastnosti, s rekuperací tepla, nejlepším LED osvětlením a zpětným získáváním tepla z chlazení. Bude rovněž osazeno zařízeními, jako jsou moderní výkonná fotovoltaika na střeše budov, nebo velkým počten rychlonabíjecích míst 50 až 250 kW pro zákazníky i projíždějící u retail parku a fast foodu.

Jsme přesvědčeni, že tvoříme velmi příjemné místo k nákupu, odpočinku a doplnění „energie“ pro obyvatele Strakonic plus cestující turisty a rekreanty, kteří zavítají do krásného města Strakonice.