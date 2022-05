V kraji převažovala zahájená nová výstavba, jejíž podíl dosáhl 80 procent. Zbytek připadá na změnu již dokončených staveb (například nástavby a přístavby).

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v Jihočeském kraji nebyly v prvním čtvrtletí roku 2022 překvapivě zahájeny žádné byty v bytových domech. Naopak v nových rodinných domech bylo zahájeno rekordních 445 bytů, meziroční nárůst v tomto případě představuje více než dvě třetiny. „Ti, kteří chtějí stavět, se snaží začít co nejrychleji. Motivuje je k tomu zvyšování nákladů, tedy hlavně cen stavebních materiálů i nárůst úrokových sazeb České národní banky. Jinak se ovšem realitní trh spíše zpomaluje; řada lidí se nyní rozhodla počkat a doufá, že se situace opět normalizuje,“ hodnotí Pavel Krista, realitní makléř a majitel kanceláře RE/MAX One v Táboře.

Na Táborsku bylo za první tři měsíce roku zahájeno 132 nových bytů, což znamená bezmála trojnásobek loňské skutečnosti.

Na Českokrumlovsku začala výstavba jen 79 nových bytů, v meziročním srovnání je to pouhá třetina. I přesto jeho podíl na celkovém počtu zahájených bytů v kraji dosáhl 14,1 procenta a byl třetí nejvyšší po Českobudějovicku a Táborsku.

Infografika Deníku.Zdroj: Deník/Redakce

V Českém Krumlově se momentálně staví celá nová městská čtvrť na místě bývalé továrny Jitona. Jako první vyroste ve druhé polovině roku 2023 šestipatrový bytový dům s visutými boxy, který padne lidem do očí ze silničního průtahu. Postupně tu ve třech etapách vznikne 62 apartmánů a 131 bytů. Součástí projektu, jehož výstavba začala už na konci loňského roku, jsou i komerční prostory.

Mnohem dřív bude nájemníkům k dispozici bytový dům ve Vyšším Brodě. Město ho staví se třinácti malometrážními byty včetně jednoho bezbariérového v ulici Pohraniční stráže. „Podařilo se nám najít spolehlivou firmu, takže stavba pokračuje bez zpoždění,“ říká starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Hotovo by mělo být v září, začátkem října. Dům již stojí, má zateplení i fasádu. Bude to městský nájemní dům.“ Město na něj usiluje o dotaci. „Zájemců o nájemní byty máme hodně, jsou mezi nimi i ti, co byt mají, ale chtěli by se přestěhovat do lepšího,“ říká Milan Zálešák. „Klíč k přidělování bytů ještě nemáme stanovený, čekáme, jak dopadneme s dotací, protože ta pak určuje různé podmínky.“

Podle strakonického realitního makléře Jana Hrdličky by lidé stavební pozemky kupovali, avšak parcely nejsou k mání. „Ti, kteří parcelu už mají, často zatím stavět nechtějí, protože krize zvedla ceny stavebních materiálů natolik, že běžný menší domek vyjde na nějakých osm až deset milionů korun,“ říká Jan Hrdlička. Dražší jsou i pozemky. „Ty, které jsme před dvěma lety prodávali za 700 korun za metr čtvereční, teď stojí 2500 korun a více,“ poznamenal. Cena vzrostla rovněž u starších bytů. „Současným trendem je návrat nájemního bydlení. Lidé čekají, zda spadnou ceny, ale to se asi hned tak nestane ani s případným ukončením války na Ukrajině,“ domnívá se Jan Hrdlička.

Skutečnost, že situace na realitním trhu nahrává nájemnímu bydlení, potvrzují i zkušenosti z Prachatic. Hlavně nájemním bytům, které nabízejí města. Nájem v městských bytech je totiž v současnosti o dost nižší než v bytech nabízených soukromými vlastníky. Podle Františka Kotta ze společnosti NEMO reality je nyní v Prachaticích trendem koupě starší nemovitosti a její oprava. „Ovšem trend je věc jedna a realita věc druhá. Nabídka nemovitostí v Prachaticích i jejich širokém okolí je téměř nulová,“ shrnuje situaci František Kott. Jsou zájemci i o stavbu nových domů. Nabídka pozemků je ale také omezená. „Získat smysluplnou hypotéku ale teď není nic jednoduchého a zároveň stavitele brzdí ceny práce a materiálu,“ doplnil.

Ve dvou etapách v posledních letech prodala obec Ločenice na Českobudějovicku dvacet stavebních parcel. A podle starosty Jaroslava Bíny by byl zájem i o další. Ločenice nejprve vykoupily pozemky a ty připravily pro zájemce. Parcely prodané před několika lety už jsou i zastavěné. Na těch prodaných loni vybuduje obec základní technickou vybavenost a kupci už nabývali pozemky s tím, že mohou začít stavět od 1. ledna 2023. „První etapa byla částečně výdělečná, druhá etapa byla hodně výdělečná,“ říká Jaroslav Bína s tím, že byly splněny dva cíle. Obec vyšla vstříc zájemcům a získá nové obyvatele a zároveň vydělala. A kdyby měla co prodávat, asi by našla další kupce. „Zájem pořád je, myslím si, že kdybychom měli ještě deset parcel, že bychom je prodali také,“ podotkl Jaroslav Bína.

Nejen na Jindřichohradecku se s pandemií koronaviru a omezením cestování výrazně zvýšila poptávka po chatách a chalupách. „Vysoká poptávka po nemovitostech k bydlení i rekreaci přetrvává, lidé kupují byty, rodinné domy, chaty, chalupy, stavební pozemky, poptávka stále převyšuje nabídku. Motivem ke koupi často není jen vlastní potřeba, ale tyto nemovitosti jsou zároveň považovány za bezpečnou investici pro uložení volných prostředků v souvislosti s vysokou inflací,“ myslí si Richard Brychta, majitel jindřichohradecké realitní kanceláře RB-Reality. Ceny nemovitostí podle něj nemohou růst donekonečna. I z důvodu zvyšujících se cen (nejen) stavebních materiálů a zdražování hypoték předpokládá, že růst cen nemovitostí v dalších měsících zpomalí.