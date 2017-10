Bylo sloučení škol dobrý nápad?

Vodňany – Prvního ledna 2016 začala fungovat nová Základní škola a Gymnázium Vodňany.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Šimr

Spojeny v jeden subjekt byly ZŠ Alešova, ZŠ Bavorovská a Gymnázium. Kromě ředitelských postů se pracovní místa v nové škole žádná nerušila. S letošním nárůstem žáků, nastoupili i mladí perspektivní učitelé.



Z počátku se tomu všichni bránili.„Bylo to rozhodnutí zřizovatele, města Vodňany,“ řekla bývalá zástupkyně ředitele na ZŠ Bavorovská, dnes ředitelka školy Jarmila Rybáčková.



„Co si pamatuji, byla vždy ve Vodňanech škola jen jedna. V roce 2015 odcházeli dva ředitelé ze základních škol do důchodu. Z 21 zastupitelů bylo pro sloučení 18 hlasů,“ řekl místostarosta Milan Kodádek.



Každá škola pracovala podle svého školského vzdělávacího programu. První půl rok po spojení trvala příprava nového školského programu. Od prvního září 2017 postupně škola opouští školní systém tvořený třemi osnovami pro 1. až 6. třídu a najíždí na nový program Učíme se pro budoucnost. Je tvořen na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. „Program vznikal podle připomínek a návrhů všech učitelů. Byla to zároveň obrovská příležitost, aby se pedagogové za tří různých subjektů vzájemně lépe poznali. Z každé školy se snažíme zachovat to nejlepší a témata společně rozšiřujeme“ sdělila Jarmila Rybáčková.



Do těch nejzajímavějších projektů se zapojili všichni, učitelé i žáci. Spolupracují na charitativní akci Stonožka, nebo Vánočním jarmarku. Studenti dnes vynikají i ve sportu. Vloni postoupili do celorepublikové soutěže v atletice, Poháru rozhlasu, mezi osm nejlepších.