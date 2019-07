„Jsou to věci, které nám lidé nosili v rámci poutě. Ale kabelky se stále ještě vybírají na obecním úřadě,“ uvedla za svaz žen Blanka Matoušková.

Vše, co se jim podařilo vybrat bude ve středu 4. září nabízeno na Veletrhu kabelek v IGY centru České Budějovice. Výtěžek akce půjde na podporu nadačního fondu Jihočeské naděje.

Pokud i vy máte doma kabelky, které už z nějakého důvodu nenosíte, ale stále by mohly někomu udělat radost, neváhejte. Přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na telefony 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my k vám pro kabelky přijedeme stejně jako do Radomyšle.

Díky vám se podařilo za pět let vybrat přes milion korun a pomoci více než stovce dětí.