Místo domu jen díra s vodou

Na cestu viděli jen díky světlům nákladního vozidla Tatra. "Všimli jsme si obrovské díry, ale nevěděli jsme, co to má znamenat. O to větší šok to byl druhý den ráno, když jsme tu spoušť viděli za denního světla,“ pokračuje ve vyprávění a dodává: „Jeden z místních lidí nám ukazoval místo, kde stál jeho dům. Byla tam jen díra a v ní voda.“

Zdroj: Deník/ RedakceV obci Metly, které se staly symbolem povodní v roce 2002, pomáhal i nadporučík Vladimír Látr. Také jemu utkvěl v paměti podobný tragický pohled. „Na místě, kam jsme přijeli, stál jediný dům. Kolem něj nezůstalo vůbec nic,“ vybavuje si první dojmy z místa.

Na povodně 2002 se nedá zapomenout, říká meteoroložka Alena Zárybnická

Povodeň si vyžádala lidské životy

Ničivá povodeň nepáchala jen škody na majetku, ale vyžádala si i lidské životy. „První věc, na kterou jsme se ptali, byla, jestli to všichni přežili. Dozvěděli jsme se, že někoho pohřešují. Bohužel jej později našli mrtvého,“ vzpomíná rotmistr Sosna na smutné okamžiky.

Vojáci tehdy pomáhali se vším, co bylo potřeba. Vozili materiál a potraviny. Odstraňovali naplaveniny, odváželi sutiny, pomáhali s úklidem. „Byl jsem pyšný, že sloužím v armádě a mohu pomáhat,“ svěřil se rotmistr Sosna.

Lidé nosili vojákům kávu a buchty

Vojáci vzpomínají i na místní obyvatele. „Lidé byli rádi za naši pomoc, nosili nám kávu a buchty,“ vybavuje si s úsměvem nadporučík Látr. „Hodně si s námi povídali. Řada z nich se ale chtěla bavit o všem možném, jen ne o tom, co se stalo,“ pamatuje si rotmistr Sosna a dodává: „Povodeň postihla i rodiče jednoho mého známého. Ten týden, ve kterém se to stalo, pro ně přestal navždy existovat. Jsou schopní hovořit o tom, co bylo před tím a potom. O tom, co se stalo mezitím, dodnes nechtějí mluvit.“

Největší záplavy v Jihočeském kraji odstartovaly vydatné deště ze 6. a 7. srpna. První skupiny vojáků začaly pomáhat 11. srpna přímo ve městě Strakonice. Od 12. srpna byli vojáci nasazeni ve Volyni, Bavorově, Husinci, v Prachaticích a Vodňanech. Od 13. srpna pak byli další vojáci vysláni do Katovic, Blatné a obcí Lnáře, Metly, Předmíř, Tchořovice a Radošovice. Výpomoc strakonických vojáků byla oficiálně ukončena 15. září.

Přečtěte si příběhy Jihočechů, kteří před velkou vodou utíkali, a u fotek zavzpomínejte, jak ničivé povodně v roce 2002 zpustošily náš kraj.

• ze 6. na 7. srpna spadlo např. v Pohorské vsi 278 mm srážek

• 8. srpna voda z Malše, Vltavy a menších toků zaplavila jihočeská města

• 9. srpna přestalo pršet, první vlna opadla

• 11. srpna znovu začalo silně pršet a 12. srpna přišla druhá, mnohem silnější vlna… Více k tématu ZDE.