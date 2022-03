Odcházím ven a lituji, že jsem si do mobilu nestáhl potřebné aplikace pro nákup bez prodavaček. Čekám proto na prvního zákazníka, který si půjde nakoupit. Krátce nato mám štěstí. „Chci si to vyzkoušet. Podle mého názoru je to dobrý nápad a pro mnoho vesnic může znamenat zachování prodejen,“ říká Pavel Villner, historicky první zákazník v automatické prodejně.

Jdeme dovnitř

Po krátké manipulaci s mobilem získává povinnou bankovní identitu a po načtení QR kódu mu už ve vstupu do prodejny nic nebrání. Díky tomu, že se známe mnoho let, mohu mu dělat tichého společníka.

Bez prodavaček. Ve Strakonicích se otevřela první automatická prodejna v Čechách

Po vstupu do prodejny se za námi ihned zavírají dveře. Zmocňuje se nás trochu divný pocit. Pult, kde jsme byli zvyklí vidět prodavačky i kasu, je schován za masivní roletou připomínající garážová vrata. Vše je zahaleno do ticha a jasného světla pod dohledem kamer.

„Je to divné, co,“ snažím se popsat svoje pocity a Pavel přikyvuje. „Když už jsem tady, tak si něco koupím,“ rozhlíží se kolem sebe. Může si vybrat prakticky cokoliv. Nakonec si bere tmavý chléb a míří ke speciální kase. Naskenování kódu z obalu, potvrzení na dotykové obrazovce a zaplacení kartou je otázkou několika vteřin. Poté opět stačí naskenování QR kódu a opět stojíme na chodníku před prodejnou.

Ještě chvilku spolu mluvíme a shodujeme se na tom, že si tato novinka své zákazníky jistě najde. V ten okamžik zadním vchodem odcházejí prodavačky, na které čeká hned druhý den normální šichta. Otevírají v šest ráno a do 17 hodin se budou věnovat zákazníkům. „Jsme zvědavé, jak to bude v prodejně ráno vypadat,“ říká jedna z nich. Při bedlivém pozorování je na všech vidět znatelná únava. „Minulý týden byl opravdu výživný, ale už je to za námi,“ dodává.

Má šanci

Protože i mne zajímá, jak automatická prodejna přežila svoji noční premiéru, mířím za prodavačkami i ve čtvrtek dopoledne. „Všechno v pořádku. Podle záznamu tady byl jeden zákazník kolem půlnoci,“ dozvídám se. A to i přesto, že prodejna během noci budila pozornost nejedné skupiny lidí.

Co říci závěrem? Malá prodejna v centru Strakonic se stala doslova synonymem obchodu budoucnosti. Jistě si získá svoje zákazníky i odpůrce. Stejně jako každá novinka. Za mne si ale šanci jistě zaslouží. Jak už zaznělo v úvodu reportáže. Vůbec to není špatné.

Jednota otevírá ve Strakonicích prodejnu budoucnosti již 16. března

Jak na nákup:

Stáhněte si mobilní aplikaci Contio.

Zaregistrujte se do aplikace Contio – automatická prodejna COOP Strakonice.

Pro vstup do obchodu použijte QR kód ve svém mobilním telefonu.

Vezměte si košík a nakupujte.

U pokladny naskenujte zboží.

Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou/mobilním telefonem.

Pro odchod z prodejny naskenujte opět QR kód z aplikace.