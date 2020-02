Péči po postižené děti se současná vedoucí strakonické speciální mateřské školy Marie Havelková věnuje nejméně tři desítky let. V době, kdy začínala, tak toto zařízení stávalo na kraji města. „Byli jsme v tzv. Paláci. To znamená na okraji města poblíž hradu, což vypadalo trochu symbolicky. Na okraji města a na okraji společnosti,“ vzpomíná Marie Havelková. Naštěstí už podle ní je tohle vše minulostí.

Marie Havelková převzala od velitele Jána Sedliačika šek na 32 000 korun. Foto: Jakub Kuneš | Foto: Jakub Kuneš

Kolik let se vy osobně staráte o postižené děti?

To bych vám snad ani sama neříkala. Nejméně třicet let.