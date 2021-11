"Odtud bylo nahlášeno, že se kolem jednoho domu, který byl před týdnem mimochodem vykraden, pohybuje podivný muž bez bot a v tričku. Situace přímo na místě opravdu nešla do figury, jak říkával filmový policejní rada Vacátko," řekla tisková mluvčí MP Jaroslava Krejčová.

Podivín zanechal své věci v pergole na jedné zahradě a další v rozestavěné garáži. Tím také nahrál policejnímu psu, který vedl svého psovoda z Nové ulice do ulice Otavská, kde podivína našli. Na adresu muže se dá opravdu konstatovat, že cestoval časem. Bydlí v Čimelicích, do Dražejova přijel taxíkem z Blatné a vůbec netušil, kde je. A to měl v dechu „jen“ 0,6 promile alkoholu.