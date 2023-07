Už tehdy si dokázal Roman Dvořák všechny získat svojí bezprostředností. Nemohu zapomenout na reportáž, díky níž jsem s ním strávil téměř 15 hodin. Nebo jeho promluvy k lidem při zpívání českých koled. A nebo větu „Chcete názor faráře, nebo obyčejného člověka?“ To když jsem mu pokládal anketní otázku. Kdybych však měl vyjmenovat vše, co mi v hlavě utkvělo, byli bychom tady hodně dlouho.

Posledních osm let prožil Roman Dvořák ve Strakonicích jako hlavní osobnost místní farnosti. „Bože, uteklo to jako voda. Ale bylo to neuvěřitelných osm let. Nikdy na ně nezapomenu,“ řekl v rozhovoru pro Strakonický deník.

Pane faráři, opouštíte Strakonice a zdejší farnost. Z jakého důvodu?

Je jích víc. Čas od času dochází i v církvi ke změnám na některých postech. A teď došlo na moji maličkost. Byl jsem tady osm let, což je poměrně dlouhá doba. A pak je tady ještě jeden důvod. Už před lety byla řeč o tom, že by měl jít někdo z diecéze studovat a já to tehdy panu biskupovi nabízel. Respektive jsem vyjádřil ochotu, že kdyby chtěl někoho poslat, tak rád půjdu. Nějakou dobu se tahle možnost odkládala, ale teď se stala aktuální.

Takže kam odcházíte a proč?

Od září budu v Římě studovat církevní neboli kanonické právo. To představuje nejen obrovskou poctu, ale také zodpovědnost. Máte pravdu. Zároveň je to také nesmírně milé. Ale studovat nechodí pouze jeden kněz. To znamená, že nemám důvod k pýše, ale k vděčnosti.

Připomeňme si naše dětství a otázku rodičů – co z tebe bude? Takže pane faráři, co z vás bude?

Dál zůstanu knězem a předpokládám, že půjdu opět někam jako farář. Vystudovaných kněží s doktoráty je i v naší diecézi velmi mnoho. Jelikož budu studovat církevní právo, lze předpokládat, že budu členem nějakého poradního grémia.

V jaké řeči budete studovat?

Studium je v italštině, ale originál našeho zákoníku, kterému říkáme Kodex kanonického práva, je v latině. Takže opráším latinu a snad to zvládnu (smích).

Jak dlouhé bude vaše studium?

Běžně se tzv. malé doktoráty dělají dva roky. Církevní právo je však dost obsáhlé, takže potrvá tři roky.

Budete tedy celé tři roky v Římě?

V podstatě ano. Ale během prázdnin, Vánoc a Velikonoc je kněz student využíván v některé farnosti. Já budu ve farnosti Velešín, kde budu vypomáhat s tamním provozem.

Proč zrovna Velešín?

Pan farář tam má na starosti ještě mládež. Takže zrovna o prázdninách, kdy je na táborech a na různých setkáních, ho budu zastupovat.

Kde vezmete peníze na studium, když nebudete pracovat?

V Římě se platí část školeného, ubytování a strava. Díky Bohu a díky štědrosti sponzorů jsme obdrželi z německé katolické podpůrné organizace pro východní Evropu Renovabis stipendium, které pokryje značnou část nákladů. Zbytek ponese českobudějovická diecéze.

Nestane se tedy, že byste se ocitl o chlebu a vodě?

K tak katastrofickému scénáři snad nedojde. Ale pokud ano, obrátím se na Strakonický deník s prosbou o článek, že trpím hlady a potřebuji pomoci (smích).

Rádi vám pomůžeme. Ale jde i o jinou věc. Vám je 45 let. Nebude to pro vás trošku víc náročné studium?

Už když jsme s kolegy končili základní magisterské studium, mluvili jsme o tom, co by každý z nás dál rád studoval. I s vědomím, že nás čekají roky praxe. Běžně se stávalo, že se někteří z nich vraceli ke studiu ve věku kolem třiceti let. Já chtěl být v praxi a nevadilo mi, že se studium odkládá. Ale když k němu nyní dojde, tak si říkám: Je, do čeho se to teďka šineš? Ale věřím, že je to silná motivace, protože si s odstupem víc vážím téhle šance, času i prostředků, které moje další vzdělání představuje. Ale také bych řekl, že po nějakých 19 letech v provozu jde o vynikající prevenci před pocitem vyhoření.

Kdysi jste mi řekl, že v civilu máte technické vzdělání. Nebylo by tedy lepší pokračovat tímto směrem?

Asi ne. Už jsem dlouho mimo technické obory a sleduji je pouze z pozice hobby, což úplně nestačí k tomu, aby se jim člověk věnoval na odpovídající úrovni.

Jak tedy vy sám chápete studium, které vás čeká?

V první řadě chci říci, že církevní právo je především systém. Cítím, že technické vzdělání mi pomůže v uchopení otázek jak technických, tak filozofických. Mám rád určitý druh sytému. Vím, že řada kolegů by církevní právo studovat nechtěla, ale mě to nevadí. Vidím v tom možnost být součástí systému, který slouží člověku.

Zmínili jsme osm let ve Strakonicích. Jaké to byly roky?

Utekly jako voda v Otavě a jsem za ně nesmírně vděčný. Bylo to osm velmi dynamických let. Jsem moc rád, že se nám, a myslím tím celou řadu lidí, podařilo ve farnosti vytvořit portfolio, kde můžeme oslovovat lidi na různých úrovních. Od posezení u táboráku až po modlitby a bohoslužby. Mám z toho obrovskou radost. Jistě by se dalo hodně věcí zlepšit a udělat jinak, ale to platí všude. Farnost je tady déle, než jsou Strakonice město. A vždy to nějak fungovalo a bude fungovat.

Co byste popřál svému nástupci?

Přál bych mu, aby si zachoval otevřenost jak vůči Bohu, tak i lidem. Ale jak ho už znám, nemám strach, že by to bylo jinak. Ale také hodně sil a vytrvalosti, protože Strakonicko je, co se týká naší služby, velmi obsáhlý region. A člověk někdy opravdu potřebuje hodně síly a pevné nervy. (pš)