Premiéru měl už v roce 1998. Autoři se pustili do nelehkého zpracování nikdy nezodpovězené otázky o tom, co vše se v lidském nitru postupem věků odehrává. Přijďte se ve středu 27. února od 19 hodin do kulturního domu sami přesvědčit, že ani 21 let po premiéře na kouzlu tohoto příběhu nic neubralo.