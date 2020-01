S přelomem roku přichází čas na bilancování, hodnocení roku uplynulého a plánování roku následujícího. Jak bilancuje stále ještě relativně nový ředitel Budějovického Budvaru, prozradil v rozhovoru Deníku Petr Dvořák osobně.

Jaký byl uplynulý rok 2019 pro vás?

První, co mě napadá odpovědět, je, že byl rychlý. Ještě týden před Vánoci jsem vůbec nebyl ve vánoční atmosféře. Musím ale zároveň říci, že máme za sebou výborný rok. Sice ve chvíli, kdy spolu mluvíme, ještě nemáme sečteno a jak říkají myslivci „dokud neskončil hon, nesčítají se zajíci“, ale víme už nyní, že to byl rok rekordní. Co do objemu i tržeb. I 2018 jsme měli rekordní rok a 2019 byl ještě lepší.

V čem se dařilo tedy nejvíc?

Dařilo se zejména exportu a dražším pivům. Ale i v restauracích, ve kterých spotřeba piva všeobecně klesá, tak i tam se nám dařilo nemít až tak velký pokles. A dostali jsme investice, které jsme potřebovali. Abychom vůbec stabilizovali naše dodávky, potřebovali jsme třetí stáčecí linku na lahve. Hala stojí a v ní stojí stroje a dokonce už se točí ve zkušebním provozu. I to je dobré. Kapacitu hlavního kvašení jsme také navýšili, takže nové CK tanky už jsou na svých pozicích. A když se z pohledu exportu podíváme na top deset našich exportních trhů, devět z toho je v růstu a někde dokonce v dvojciferném.

Budějovický Budvar: Čtvrtý největší český výrobce. Vyváží pivo do 76 zemí, nejvíce do Německa, ale i Polska, Ruska nebo Velké Británie. V roce 2018 vyvezl Budvar do zahraničí 1,07 milionu hektolitrů piva. Byl založen 15. dubna 1895. Od roku 1967 má název národní podnik Budějovický Budvar. Je poslední český státní pivovar.

Kde v zahraničí pijí Budvar nejvíce?

Hodně se nám tradičně daří v Rusku, na Balkáně. Německo sice nebylo dvojciferné, ale vzhledem k tomu, že jde z vysokých čísel už dnes, tak i Německo dělá zásadní růsty. Dařilo se nám i v Polsku.

Export jste měl jako hlavní téma při nástupu do funkce. Daří se naplnit vaši představu?

Daří se nám lépe, než jsem čekal v exportu objemově. Ale doufal jsem, že se nám bude dařit o něco víc ve vzdálenějších destinacích. Takže tam i na příští rok máme připravené další projekty. Udělali jsme některé organizační změny, abychom byli připraveni ještě více. Na jednu stranu je to USA a Kanada a směrem na východ nám jde o asijské trhy. Na všech těchto trzích nám jde o super prémiové pivo, to pravé pivo z Budějovic. Jsou to trhy, kde je dostatek spotřebitelů, kteří jsou ochotní si za dobré pivo připlatit. V rámci Asie jde o trhy, jako je Čína, Japonsko, dnes už i Vietnam, Korea.

Přišli jste s novým pivem a nazvali ho „33“. Jak se tedy Třiatřicítce dařilo?

Z našeho pohledu předčilo očekávání. Naplnila i objemově i počtem zákazníků. Ale hlavně nás potěšil zájem spotřebitelů a zpětná vazba, komentáře, které k pivu dostáváme. Podle toho se zdá, že má mnohem větší potenciál.

Čeká nás nějaká novinka i letos?

Je pravda, že do inovací dostáváme ještě větší chuť. Loni jsme kromě Třiatřicítky měli i další piva. Letní limitovanou edici „Hořkou desítku“, na Vánoce jsme měli další limitovanou edici, ve spolupráci s šesti malými pivovary jsme udělali „Sedm spolčených“, kteří jsou teď v restauracích. Pracujeme na dalších novinkách. Hravější způsob tvorby portfolia budeme podporovat. Ale zatím můžu prozradit jen, že to bude hned v prvním kvartálu roku 2020.

Mluvíte často o zkvalitňování, čeká nás s tím také zvyšování ceny?

Budvar je a vždycky byl prémiové pivo. Tím, jaké používáme suroviny, kvasné a varné procesy. V Čechách máme snad největší kapacitu ležáckých tanků. Naše přemýšlení o pivu v Budvaru není nastavené na to, abychom vařili levné pivo. Chceme dělat dobré kvalitní ležáky. I tomu částečně odpovídá cena.