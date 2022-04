Oprava komunikace, zpevněných ploch a chodníků na několika místech areálu strakonické nemocnice je důvodem, proč je nyní v nemocnici mj. zavřena cesta mezi pavilonem operačních oborů a budovou, kde má zázemí prodejna zdravotnických potřeb.

Omezení v areálu nemocnice. | Foto: Deník/Petr Škotko

Provoz prodejny není přerušen. Do pavilonu operačních oborů se vstupuje přes recepci. Práce by měly skončit do konce dubna letošního roku a vychází zhruba na necelé dva miliony korun bez DPH.