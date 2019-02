Strakonice - Radnici postavil Antonín Albert ze Strakonic. Náklady na ni tehdy činily 136 000 korun.

Strakonická radnice | Foto: Archiv

Bývalá radnice, škola a nyní opět budova městského úřadu. Taková je stručná historie budovy, jež se pyšní v centru Strakonic přímo na Velkém náměstí vedle budovy komerční banky.

Budova bývalé radnice nahradila původní nižší stavbu s věžičkou, tu kompletně zničil požár. Nová budova radnice byla postavena roku 1903 a jako městská radnice plně sloužila až do roku 1921. Od tohoto roku začala z poloviny sloužit strakonickému gymnáziu.

Od roku 1927 již bylo gymnázium v celé budově a působilo zde dalších třicet let, s výjimkou válečných let – v této době byla budova zabrána německým vojskem. Roku 1957 se gymnázium přestěhovalo do nové budovy, a tak se do objektu bývalé radnice na Velkém náměstí nastěhoval 2. stupeň základní školy. Žáci do této budovy chodili až do roku 2012, poté se přestěhovali do nově postavené budovy na Povážské.

Radnici postavil Antonín Albert ze Strakonic. Náklady na ni tehdy činily 136 000 korun. Průčelí budovy vyzdobil roku 1903 barevnými sgrafity akademický malíř Josef Bosáček podle námětových kartonů Mikoláše Alše. V prvním poschodí je bohatá ornamentální výzdoba proplétajících se úponků, listovi a květů. Druhé poschodí zdobí ornamenty a ve středu mezi okny znak města a český lev.

Oblouková pole věže mají z obou stran okna postavy Spravedlnosti a Samosprávy. Poslední restaurování sgrafit bylo provedeno roku 1992 akademickým malířem a restaurátorem Aloisem Martanem. Asistoval mu akademické malíř a rovněž restaurátor Jiří Čech.

