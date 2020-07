Už přes rok je zavřený Hudební klub na Křemelce. A stále ještě není jasné, kdy bude otevřen a zda v něm „rokáč“ vůbec zůstane.

Strakonický rokáč byl po delší pauze otevřen 5. května 2018. Nyní je opět mimo provoz. | Foto: Deník / Petr Škotko

Neví to ani ředitel pivovaru Dudák Dušan Krankus. Klub před uzavřením patřil pivovaru. „Už je uzavřený moc dlouho a sami nevíme, co by v něm mělo být. Nemáme vůbec žádnou představu a dost by nám pomohlo, kdybychom měli nějaké odezvy od Strakonických,“ řekl Dušan Krankus.