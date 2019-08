Jižní Čechy – Šestnáct jihočeských obcí a měst chce vytvořit souvislou cyklostezku podél Vltavy, aby vedla od Týna nad Vltavou až k hrázi Lipna.

Cyklostezka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Nyní se podepisuje příslušné memorandum. Přidaly se i České Budějovice, kde by nové úseky na jih od města navázaly na komunikace, které už cyklisté nebo pěší využívají. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by měla nová tepna mimo jiné nalákat do regionu další turisty. Mohla by ale být využita i pro cyklodopravu mezi Budějovicemi a blízkým okolím. Sloužila by pak pro obyvatele obcí u jihočeské metropole a na vyjížďky Budějčáků.