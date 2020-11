V Českých Budějovicích se nemocnice rozsvítila ve čtvrtek 26. listopadu. Potřebnou energii zhmotní speciálně vytvořené Giving Tuesday balíčky s kvalitními produkty a potravinami, které poputují do nemocnic a domovů (nejen) pro seniory. Za aktivitou stojí Asociace společenské odpovědnosti a iniciativa Energii lékařům.

„Světlo lékařům“ bude na budovách nemocnic, domovů pro seniory a hospiců po celé republice symbolicky zářit pro všechny zdravotníky, pečovatele, dobrovolníky a spoluobčany zasažené pandemií Covid-19 u příležitosti světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday. Ten letos připadá na úterý 1. prosince a u nás ho stejně jako v předchozích letech zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. V letošním roce klade důraz především na to, jak podpořit potřebné způsoby, které jsou bezpečné a umožňují dělat dobré skutky i při dodržování sociální distance.

Světlo a energie zdravotníkům, pečovatelům i dobrovolníkům

Na budovách nemocnic, domovů pro seniory a hospiců se od 24. listopadu do 1. prosince na podporu zdravotníků, pečovatelů, dobrovolníků a spoluobčanů zasaženými Covid-19 postupně ve všech krajích Česka rozsvítí „Světlo lékařům“ složené ze symbolů srdce a baterie. Zatímco srdce v podobě loga Giving Tuesday ztělesňuje dobro, baterie v podobě loga iniciativy Energii lékařům představuje potřebnou energii. Na budovách nemocnic, domovů pro seniory a hospiců v regionech bude k vidění díky světelné projekci, kterou zajistí kreativní studio VISUALOVE.

Hlavním cílem této aktivity je vyjádřit zdravotníkům, pečovatelům, dobrovolníkům i všem občanům potřebnou podporu a ukázat jim, že v tom nejsou sami. „S druhou vlnou pandemie se pereme všichni, ale největší boj svádí lékaři, zdravotní sestry a bratři, záchranáři, laborantky, zdravotničtí asistenti, pečovatelé a dobrovolníci, kteří jedou na doraz. Bohužel se mi zdá, že velká vlna solidarity s nimi se vytratila společně s první vlnou pandemie. Proto jsme se rozhodli tyto ctnosti znovu zažehnout a dát tak všem, kteří bojují za životy druhých, novou energii a naději na lepší zítřky,“ říká Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Vedle symbolické podpory se zdravotníci dočkají také balíčků s velkou dávkou energie a posílení na dlouhé směny. Balíčky obsahují kvalitní pečlivě vybrané potraviny od iniciativy Energii lékařům, která pravidelně dodává energeticky hodnotné balíčky do nemocnic, doplněné o dary od členů Asociace společenské odpovědnosti.

„V našem balíčku je vždy mix tyčinek, oříšků, sušeného ovoce a dalších funkčních/nutričně hodnotných potravin. Složení je pestré a splňuje přísná hygienická kritéria. Energii lékařům, tedy všem zdravotníkům jsme dodávali již v první vlně a rozhodli jsme i v druhé vlně obnovit činnost, aktivovat rozsáhlý dobrovolnický a partnerský tým a vnést do společnosti velkou dávku dobra. V rámci aktivity „Světlo lékařům“ jsme naše klasické balíčky doplnili ještě dary od členů Asociace společenské odpovědnosti na podporu zdravotníků. Všechny produkty jsou vyslyšením poptávky zdravotnických zařízeních,“ popisuje Jan Lukačevič, zakladatel a kouč energetického týmu Energii lékařům.

Na rozdíl od běžné rozesílky poputují při příležitosti svátku štědrosti energetické balíčky také do domovů (nejen) pro seniory, v nichž je situace v poslední době opravdu kritická.

Pomoci může každý

Aktivita „Světlo lékařům“ vznikla za finanční podpory České spořitelny. „Zdravotníkům patří uznání a vděk za to, jak zvládají pandemii, a právě k nim by měla mířit podpora nás všech. Jsou bez patosu hrdiny současnosti. Zdravotníky podpořila Česká spořitelna a její zaměstnanci i na jaře, ať už benefičním koncertem, nebo osobními příspěvky projektu Energii lékařům. Ve druhé, daleko děsivější vlně, která s sebou nese navíc rezignaci a letargii celé společnosti, jsme se do podpory zapojili znova. Naši zaměstnanci přispívají více než aktivně, i proto věřím, že Světlo lékařům dodá energii nejen zdravotníkům, ale celé naší společnosti," říká Andrea Studihradová, která v České spořitelně odpovídá za dobré věci.

Zdravotnický personál, pečovatele a další pomocníky včetně dobrovolníků po celém Česku může podpořit kdokoliv z nás prostřednictvím speciální dárcovské sbírky vzniklé k aktivitě „Světlo lékařům“. Částka z této sbírky poputuje zejména na potraviny do balíčků pro zdravotníky a pečovatele v sociálních zařízeních.

„Přidejte se k nám a podpořte zdravotnický personál, pečovatele a dobrovolníky po celém Česku. I díky vaší štědrosti v této speciální Giving Tuesday výzvě jim doplníme energii, a oni i tak budou moci naplno pokračovat v boji proti pandemii Covid-19. Energie, kterou tímto způsobem vysíláme, je nejen hmatatelná, ale představuje i silný signál podpory, vyjádření díků a uznání za ohromně těžkou práci. Naše balíčky nesou důležitý vzkaz: nejste neviditelní a myslíme na vás,“ popisuje Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti.

Více informací najdete na www.svetlolekarum.cz. Více informací o Giving Tuesday pak na www.giving-tuesday.cz.

Zuzana Kantorová