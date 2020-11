Pro zařízení, které má vzniknout ve Vrátě na energetické zpracování odpadů, se uvažuje o kapacitě 160 000 tun odpadů ročně. Do Vráta se může vozit odpad po silnici i po kolejích.

Výtopna Vráto v Českých Budějovicích se má v příštích letech proměnit na Zařízení pro energetické zpracování odpadu. Studie ZEVO je na vizualizaci. | Foto: archiv Teplárny České Budějovice

Velká investice se chystá v jihočeské metropoli. Ve Vrátě by mělo vzniknout Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Zjednodušeně řečeno ohnivý chřtán nového zařízení bude sloužit spalování té části odpadu, která dnes končí na skládkách, ale nemusela by. Vyrobené teplo má sloužit v jihočeské metropoli. Českobudějovická rada města proto v pondělí 23. listopadu schválila, že novou součástí Teplárny České Budějovice se stane dceřiná společnost ZEVO Vráto a.s. Současně byla schválena i změna stanov, zaručující vlastníkovi plnou kontrolu nad fungováním dceřiné společnosti.