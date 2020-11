O úspěchu informovala mluvčí Jihočeských nemocnic, a. s. Iva Nováková. V rámci průzkumu bylo hodnoceno celkem 154 zdravotnických zařízení z celé České republiky.

V uvedeném projektu je již řadu let sestavován žebříček nemocnic podle míry bezpečnosti a spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů, zaměstnanců nemocnic a finanční kondice.

„Jedná se o ocenění práce našich zaměstnanců všech profesí. Zároveň jde o velký závazek zejména vůči našim pacientům. To, že se nemocnici v letošním roce dařilo, a že jsme v komplexním hodnocení řady kritérií dopadli nejlépe, neznamená, že bychom neměli stále co zlepšovat. Naopak, nadále budeme dělat vše pro to, aby naši pacienti dostávali bezpečnou a kvalitní zdravotní péči, aby naši zaměstnanci byli vlídní, a aby prostředí nemocnice bylo co nejpříjemnější. Spokojenost zaměstnanců je nezbytným východiskem ke spokojenosti pacientů,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Zdroj: Archiv nemocnice

Nemocnice České Budějovice letos opět obhájila svoji první pozici z předchozích dvou let v dílčí kategorii finanční kondice, uspěla také v kategorii spokojenosti zaměstnanců.

„Jihočeské nemocnice se v hodnocení HealthCare Institute dlouhodobě umisťují na nejvyšších příčkách. V roce 2019 byla absolutním vítězem Nemocnice Strakonice, a.s. a v roce 2017 Nemocnice Písek, a.s.,“ připomíná Mgr. Ivana Stráská, která zastávala post hejtmanky Jihočeského kraje v letech 2017-2020.

Ocenění i pro další nemocnice na jihu Čech

Oceněny byly i další jihočeské nemocnice. Nemocnice Český Krumlov, a.s. se umístila na druhém místě v kategorii Finanční kondice. Nemocnice Strakonice, a.s. na třetím místě v kategorii Spokojenost zaměstnanců. V celkové kategorii Absolutní vítěz pak druhé místo obsadila Nemocnice Strakonice, a.s. a místo třetí Nemocnice Písek, a.s.

„Z úspěchu v projektu Nemocnice ČR 2020 máme upřímnou radost. Je to prestiž a zároveň závazek, abychom pokračovali v této úspěšné cestě dál,“ říká předsedkyně představenstva holdingu Jihočeských nemocnic MUDr. Zuzana Roithová, MBA.

Hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba, který sám v českobudějovické nemocnici pracoval jako anesteziolog, uzavírá: „Jihočeské nemocnice v čele s tou českobudějovickou prokazují svoje kvality mimo jiné i v právě probíhající koronavirové krizi, kterou díky profesionálnímu vedení a maximálnímu nasazení zaměstnanců výborně zvládají. Na jihu Čech tak pacienti dostávají péči, kterou potřebují, a to i díky koordinovanému řízení a spolupráci jednotlivých nemocnic.“