„V uplynulém týdnu byl průměrný počet nových případů v našem kraji 128 za den, v týdnu přibylo 897 případů. Takovýto výskyt nastal vloni až ve 41. týdnu, tedy v první polovině října. Vloni jsme ve srovnatelném období registrovali výrazně nižší výskyt než letos, ve 28. týdnu roku 2021 to bylo průměrně 7 případů denně,“ upřesnila ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje MUDr. Hana Bendíková.

Pravidla pro návštěvníky nemocnice, které snižují riziko dalšího šíření nákazy covid-19, především:

✔️ Všichni návštěvníci by měli být zdraví, bez příznaků akutních respiračních onemocnění

✔️ Počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum, doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut

✔️ Před vstupem do čekárny nebo na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou, stejně tak při Vašem odchodu z nemocnice

✔️ Pokud do nemocnice skutečně musíte, a máte příznaky respiračního onemocnění nebo jste mohli být v kontaktu s osobou s onemocněním covid-19 v posledním týdnu, používejte ve vnitřních prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor

Nemocnice prosí všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu s tím, že zdravotnický personál jednotlivých oddělení může režim návštěv upravit s ohledem na aktuální chod oddělení.

Covid v číslech

Od pátku do pondělí v kraji podle dat KHS přibylo celkem 321 potvrzených případů COVID-19, z toho 111 za pondělí, aktivních případů je 1 449.

V kraji je k dnešku registrováno celkově 251 135 potvrzených onemocnění. Z toho je 247 312 osob vyléčených (+159 od pátku). Hlášeno nebylo žádné úmrtí v souvislosti s COVID-19. Dosud bylo v kraji potvrzeno 2 374 úmrtí pacientů s COVID-19.

K neděli byla v kraji týdenní incidence, tedy počet případů za sedm dní, přepočtený na sto tisíc obyvatel regionu, 103 případů na sto tisíc obyvatel Jihočeského kraje. Vyšší incidenci než je celorepublikový průměr mají Praha se 189 případů na sto tisíc obyvatel, Středočeský kraj má 120 případů na sto tisíc obyvatel regionu, stejně tolik kraj Karlovarský. Další kraje mají od 64 (Olomoucký) do 98 (Jihomoravský) případů na sto tisíc obyvatel. Celorepublikový průměr byl k neděli 101 případ na sto tisíc obyvatel ČR.

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel k 19. 7. 2022.Zdroj: mzcr.cz

Co se týče aktuálních dat, k dnešku je 108 aktivních případů na Prachaticku (+12 od pátku), 104 na Českokrumlovsku (+7), na Strakonicku je 125 případů (+20), 226 na Táborsku (+22), 200 je na Jindřichohradecku (+29), 180 na Písecku (+21), a 506 na Českobudějovicku (+51). Za posledních 7 dnů nejvíc pozitivních na 100 tisíc obyvatel přibylo na Českobudějovicku.