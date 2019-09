Jihočeský kraj, který akciovku vlastní napolovic společně s městem, totiž nabídl, že podíl města odkoupí. Dosavadní reakce Deníkem oslovených zastupitelů jsou pro prodej, ale i proti němu s výhradou, že nejhorší by bylo ukvapené řešení.

Podle Jiřího Svobody by jednání zástupců politických stran mělo být společné. Nejprve počítá se setkáním na úrovni koaličních klubů a potom všech klubů včetně opozice.

Budějovice a kraj podporují provoz letiště pravidelně dotací, která by pro příští rok měla za jihočeskou metropoli činit přes 70 milionů korun. To se části zastupitelů nelíbí. Jenže odchod ze společnosti by znamenal také ztrátu vlivu na budoucí chod areálu.

Do konce roku ale musí být v hrubých obrysech podle budějovického primátora Jiřího Svobody (ANO) jasné, jestli město dál podpoří akciovou společnost, která se stará o chod Jihočeského letiště, nebo ne. S dotací na úrovni 70 milionů korun by totiž musel počítat rozpočet města na rok 2020. Základní stanovisko zastupitelských klubů by chtěl primátor znát už tento týden.

Zmíněná částka vychází z předběžného odhadu nutných nákladů pro příští rok, kdy už chce letiště fungovat s certifikací pro veřejný mezinárodní provoz. V současnosti využívají letiště u Plané především malá sportovní letadla, v minulých letech ale byly odbaveny třeba i velké armádní speciály. Postup do vyšší kategorie – v současnosti má areál licenci pro neveřejný mezinárodní provoz, má stát i větší peníze než dosud.

Letos například Jihočeský kraj a Budějovice společně vložily do chodu akciovky, která se o letiště stará zhruba 50 milionů korun. Příští rok by to mělo být už 150 milionů. A razantní navýšení příspěvku se části budějovických zastupitelů nezdá.

Možností, jak nyní reagovat je několik. Například lídr pirátského zastupitelského klubu Lukáš Mareš doporučuje prodat podíl v letištní akciovce kraji, který to nedávno navrhl. A Lukáš Mareš dodává, že stanovisko klubu je v tomto ohledu dlouhodobé a nechystá kvůli tomu zvláštní jednání.

Při prodeji by ale byly důležité také podmínky. Kraj údajně podle informací Deníku nabídl částku v řádu desítek milionů korun.

Speciální jednání k otázce letiště nepřipravuje podle náměstka primátora Ivo Moravce ani klub hnutí Občané pro Budějovice. „Za sebe varuji před neuváženým odchodem z akciové společnosti Jihočeské letiště,“ dodává ale Ivo Moravec. Juraj Thoma z téhož hnutí by uvítal převedení části pozemků areálu letiště z kraje na město, neboť v rámci svého katastru už nemá město možnost dále se rozvíjet. Martin Kuba, lídr klubu ODS, by upřednostnil dohodu města s krajem na snížení plánovaného rozpočtu na minimum. Letišti by ještě město podle Martina Kuby na příští rok poskytlo dotaci a pak řešilo jak naložit se svým podílem v akciovce, která se o areál u Plané stará.

Kraj, který městu odkup jeho poloviny akciovky nabídl, má jasno. Náměstek hejtmanky Josef Knot (PRO JČ) potvrzuje: „Ideální by bylo, kdybychom byli jejím stoprocentním vlastníkem.“

Setkání zástupců kraje a města k letišti se chystá na 9. září.

Zatímco firmu, která se stará o letiště u Plané, vlastní napůl město a kraj, tak pozemky a nemovitosti patří skoro výhradně kraji. Ten také vložil do postupné modernizace areálu už stamilióny korun.