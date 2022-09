Iniciátorka projektu Marcela Kassai, která loni získala podporu veřejnosti, je nadšená i z prostoru, odhaduje, že by mohl pojmout až 250 holubů. Naproti obchodnímu centru Mercury by ráda do konce roku vybudovala půdní vestavba s hnízdními budkami. Náklady na vybudování by se měly vejít do 100 tisíc korun.