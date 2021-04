„Zatím mrazivé noci a chladné dny na stromech nejsou vidět,“ konstatuje ovocnářka Hana Nováková z Krtel. Stromy nejsou příliš narašené a zima jim prý až tolik nevadí, tedy v případě, že nebude trvat moc dlouho.

„Pro nás jsou horší květnové mrazy, to jsou stromy v plném květu. Mráz je zničí a je po úrodě. To se stalo v loňském roce,“ hodnotí s tím, že letošní začátek jara je ale ve srovnání s předchozími dvěma lety opravdu chladný. Právě loňský rok byl pro ovocnáře neštěstím, nejprve přišel květný mráz a když už to vypadalo, že je vše v pořádku, tak zase přišel déšť a hlavně třešně a višně popraskaly. „Úroda byla špatná,“ hodnotí.

Podle pěstitelky ovoce je mnohem horší střídání teplot, stejně jako její kolegové denně sleduje vývoj počasí a na náladě jí nepřidává předpověď, která říká, že o víkendu má být příliš teplo a pak se zase ochladit. Ví, že počasí prostě ovlivnit nejde. Možnost zapalovat v sadech svíce, aby se alespoň trochu ohřál, zatím ovocnáři nezvažují. Nepřeje jim totiž ani vítr. S dlouhou zimou na Lhenicku ovocnáři ale počítají. „Studený duben není u nás nic výjimečného,“ říká pěstitelka ovoce z Krtel.

Ani největší pěstitel ovoce na Strakonicku, Zemcheba Chelčice, zatím podle vedoucího střediska sady Michala Kortana žádné ohrožení úrody neeviduje. „Chladné počasí, které nyní panovalo, zatím žádné poškození nezpůsobilo. Jiné by to bylo, pokud by mrazy pod čtyři stupně pod nulou panovaly delší dobu,“ řekl Michal Kortan. Například jablka pěstuje společnost na ploše 88,33 hektaru a předpokládá sklizeň 3000 tun. Ovoce pěstuje na celkové ploše 234,39 hektaru.