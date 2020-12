Pavla Lacinová ve čtvrtek 3. prosince po šesti týdnech nečinnosti zaviněnou nouzovým stavem otevřela svoji Bižuterii Pavla s očekáváním, zda se objeví zákazníci. A byla velmi mile překvapena.

Pavla Lacinová. | Foto: Deník / Petr Škotko

„Od rána chodily samé maminky pro oblečení na děti, protože tady mám i takový malý sekáč na oblečení. Ani jsem to nečekala, snad zájem alespoň pár dnů vydrží,“ uvedla dopoledne Pavla Lacinová. Ale iluze o návratu k běžnému podnikání si nedělá. „Slyšela jsem, že vláda chce požádat o dalších třicet dnů nouzového stavu. Určitě to zase zavřou,“ říká podnikatelka. Proto také plánuje změnu na obchůdek s drogerií. „Základní věci, abych mohla mít otevřeno. Bude to sice další investice, ale nic jiného mi nezbývá.“