Jaká panuje v současné době v pivovaru atmosféra?

Vůbec nevíme, co bude dál. Letošní ztráta pivovaru bude podle mého názoru 12 až 15 procent oproti loňsku. Výstav pivovaru se loni pohyboval kolem 57 000 hektolitrů piva.

Vláda od pátku 18. prosince znovu zavře restaurace a hospody. Je velice pravděpodobné, že do konce roku zůstanou zavřené. Během roku 2020 zde platil tento stav 135 dní. Jaký na tuto situaci máte názor?

Určitě by bylo dobré vědět, z jakých dat vyhodnotilo ministerstvo zdravotnictví gastro obor jako rizikový. Je to takový trend, kdy je z hospod a restaurací fackovací panák. Můj osobní názor je ten, že tentokrát bude navíc pauza delší. Virus tím nezmizí, bude tu bohužel s námi. Jediné, co ho snad může účinně zastavit bude očkování, ale to začne nejdříve v únoru. Do té doby patrně žádné větší rozvolňování nebude. Na vině mohou být i jeden či dva mediální výstupy, ve kterých restaurace porušují vládní nařízení. Co na tom, že je to pouhý zlomek toho všeho. Je potřeba je za to exemplárně potrestat a nejlépe všechny.

Bude muset strakonický pivovar omezit některé své plány?

Pivovar bude muset přehodnotit připravované investice pro rok 2021. Některé se nebudou dělat vůbec, některé pouze v omezené míře. Budou se hledat další možnosti úspor, například v energetických nebo logistických nákladech. Nebude se například kupovat nový etiketovací stroj, ale zrepasuje se stávající, čímž dojde k úspoře několika milionů korun.

V minulých dnech uvedl pivovar na trh vánoční speciál. Jaký je jeho osud?

Je o něj velký zájem, takže naštěstí skončí v lahvích.

Současná situace se ale Dudáku dotýká i na trhu v zahraniční.

Bohužel, ano. Odběratelé buď ruší objednávky nebo chtějí vrátit odebrané pivo. Navíc si myslím, že tentokrát vláda hospody taky rychle neotevře. Leden a únor jsou samy o sobě mrtvé měsíce, takže čekám změnu nejdříve v únoru. Vzhledem ke ztrátám není ani vyloučené, že bude muset pivovar propouštět. Ale zatím je to trochu předčasné.

Určitě máte zpětnou vazbu i od provozovatelů hospod a restaurací, jaká panuje nálada?

Nikdo rozumný asi nechce být ten, kdo přispívá k růstu nakažených. Podnikání v gastro oboru je podnikání jako každé jiné a spočívá v poskytování služeb stravovacího a zážitkového charakteru. V ČR mají obrovskou tradici, člověk je společenský tvor, nechce být zavřený doma a je rád, že se může podělit se svými radostmi a starostmi někomu jinému, třeba u piva v restauraci. Hospodští mají svoje zaměstnance, platí nájem, energie, atd. Pokud vnějším zásahem nemají téměř žádné tržby, je to velmi těžké.

První vlna uzavření znamenala pro pivovar ztrátu kolem 10 milionů korun. Během letní sezony se mu ji podařilo snížit zhruba o polovinu s tím, že vedení společnosti spoléhalo na vánoční prodej, firemní večírky a podobně. Proto mohl Dušan Krankus v polovině října na otázku, zda se opravdu situace nedotkne pracovních míst v pivovaru, odpovědět: "Ano. Za kolegy, kteří odešli nebo odejdou do důchodu, nebudeme nikoho přibírat." Poměrně úspěšně v té době odhadl i další vývoj: "Podle mého názoru se zlepšení dočkáme tak na jaře 2021. Ovšem nesmí se pravidelně střídat otevírání hospod a zakazování provozu. To je horší, než samotný zákaz."