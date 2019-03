Strakonice - Krajská rada seniorů Jihočeského kraje vyhlásila III. ročník fotografické soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vlastimil Ševr

Je rozdělena do čtyř kategorií (1. sportovní a kulturní aktivity seniorů, 2. naše město, naše vesnice, 3. cestujeme po EU, 4. příroda a krásy jižních Čech) a mohou se jí zúčastnit senioři od 55 let a junioři do 15 let. Přijímání snímků bude probíhat od 15. dubna do 4. září letošního roku. V jedné kategorii se předávají nejvýše tři fotografie. Informace a přihlášku obdrží zájemci v infocentru pro seniory ve Strakonicích nebo prostřednictvím