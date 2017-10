Bratronice hnutí ANO a Andreji Babišovi nevěří

Bratronice - Volební válec ANO 2011 nepokořil malou obec Bratronice. Babiš zde byl až třetí se 17,64 % hlasů.

Ilustrační fotoFoto: Strakonický deník

O první a druhé místo se dělí ČSSD a Piráti - 20,58 %. Místostarosta Miloslav Antony k tomu říká: "Andreje Babiše tady nemá nikdo rád. V okolí vlastní několik firem a od jeho pochopů nikdy nevzešlo nic dobrého. Jsou tady i drobní podnikatelé, kteří z Babiše také nejsou nadšeni," říká Miloslav Antony.

Další pořadí: TOP 09, SPD, ODS a Strana Práv Občanů. Neuspěli například komunisté. Lidé v obci nezapomněli, jak se komunisté zachovali k benátskému šlechtickému rodu Battagliů, jehož historie sahá do 17. století. Rodina Battagliů byla pro svůj šlechtický původ perzekuována, zámeček v Bratronicích spolu s okolními pozemky byl zestátněn, a Battagliové byli pouze nájemníci. Christian svobodný pán von Battaglia byl komunisty vězněn pět měsíců za krádež, díky tomu vyhozen ze zbrojovky ČZM Strakonice a poté pracoval jako závozník u Pozemních staveb.

Christian Battaglia (7. prosince 1914 Bratronice u Blatné — 24. srpna 1991) byl amatérský cyklista, jenž v sedle kola ujel na 935 000 km. Byla po něm pojmenována Šumavská silniční cyklotrasa č. 33 Christiana Battaglii. Měl sestru Blanku. Dlouhých 25 let po sobě startoval v nejdelším národním cyklomaratonu Praha – Karlovy Vary a zpět, nikdy ale nevyhrál žádný větší závod. Zemřel v sedle kola na úpatí kopce Tisovník kousek za Strakonicemi, když se vracel zpět domů, do Bratronic. V Bratronicích ho připomíná pamětní deska. Rodina Battagliů má hrobku asi 4 kilometry od Bratronic na kraji lesa, Christian v ní však pohřben není, nepřál si to.

Povídku o Christianovi Battagliovi zpracoval Ota Pavel ve sbírce Syn celerového krále, kde o něm byla napsána povídka Baroni na kolech.