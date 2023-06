Bouře, které doprovází přívalové deště a často i kroupy, jsou tady. Postupují od Šumavy směrem na východ jižních Čech. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) během středy dokonce zvýšil výstrahu týkající se síly bouřek.

Bouřka dorazila do Prachatic. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Českobudějovický meteorolog František Vavruška potvrdil, že bouřky krajem postupují velmi rychle. „Aktuálně řádí hlavně v Písku a kolem Budějovic, jdou dále směrem k východu. Za hodinku je lze čekat v Táboře a Jindřichově Hradci,“ řekl ve středu před půl čtvrtou odpoledne. Doplnil, že bouřky provází silný vítr, který dosahuje rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Velké úhrny srážek ale čekat nelze. „Prší sice velmi intenzivně, ale na daném území vždy jen krátce, pak se bouřky zase přesouvají dále,“ vysvětlil.

Podle mluvči jihočeských hasičů Venduly Matějů bylo kolem půl čtvrté třeba vyjíždět v souvislosti s bouřkami k asi dvaceti zásahům, převážně na Prachaticku a Strakonicku. „Vesměs nám lidé hlásí popadané stromy. Ve Strážném spadl na střechu kasina, v Těšovicích a Horní Vltavici poškodil elektrické dráty,“ vyjmenovala v tu chvíli největší hlášené škody.

Počet událostí, ke kterým vyjížděli hasiči, rychle narůstal. „Pás bouřek se nad Šumavou objevil před 15. hodinou a rychle postupoval, nyní ještě řádí na Jindřichohradecku. Za hodinu a půl jsme zaznamenali stovku výjezdů a další přibývají. V naprosté většině jde o stromy a větve popadané na silnice, koleje a elektrické vedení. Nemáme hlášený žádný případ, kdy by k újmě přišli lidé. Někteří se ale dostali do nepříjemné situace, jako například paní v Hodonicích na Táborsku, která zůstala uvězněná s autem mezi dvěma padlými stromy či cestující ve vlacích v Holubově a Čimelicích, které se střetly se stromy na kolejích, nejsou to ale vážné případy,“ zdůrazňuje Vendula Matějů.

Zdroj: Deník/Petr Škotko

U Vimperka se kvůli kroupám tvořily kolony.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoŘidiče na silnici asi 3 km za Vimperkem, směr Strakonice, zarazily kroupy. Tvoří se kolony, popadané větve a stromy se snaží řidiči odklízet sami.