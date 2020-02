V pondělí ráno byly preventivně zastaveny všechny vlaky v provozním obvodu Českých Budějovic. Od noci totiž na jihu Čech zuřil orkán Sabine. Na vlakovém nádraží v krajském městě proto čekali lidé na náhradní autobusovou dopravu. Někteří cestující si stěžovali, že neměli včas informace o zrušených spojích.

Velice nepříjemnou cestu prožila včera s manželem a dvěma dětmi Miroslava Vovčková, která se vracela domů ze slovenských Košic. „V Praze jsme zjistili, že vlak do Budějovic nám nepojede, řekli nám, že v Berouně vlaky stojí. Přestoupili jsme proto v Praze na Andělu na autobus RegioJet a tím jsme přijeli do Budějovic. Teď čekáme, jestli nám něco pojede do Holubova. Je to hrozné, děsivé. Cestuji s malou, kočárkem a manželem. Informace nikde nejsou, vše se dozvídáme na poslední chvíli,“ zlobila se. Podobně se vyjadřovala i další žena postávající na vlakovém nádraží.

„Čekám, až se dozvím, jestli vůbec odjedu do Jihlavy. Také je možné, že tu budu dvě hodiny čekat na náhradní dopravu,“ přemítala cestující. Další obyvatel Budějovic se chystal s kontrabasem na zkoušku. O spojích informace měl. „Koukal jsem na internet, takže jsem věděl, že mi vlak nepojede a jede mi náhradní doprava. Autobus snad nemá zpoždění,“ popsal muzikant. Štěstí na vlakový spoj měla i cestující z Velenic Anna Repáňová. „Přijela jsem do Budějovic ráno na čas. Bylo vše v pořádku. Teď jedu zpět do Velenic, tak nevím, zda pojedu vlakem nebo náhradní dopravou,“ uvažovala před zpáteční cestou.

Vlaky z Budějovic nejezdily od 7.15 hodin. Zrušené byly nejen proto, že jim na tratích překážely popadané stromy. Marek Iliaš, mluvčí Správy železnic, potvrdil, že provoz vlaků v provozním obvodu Českých Budějovic byl v pondělí ráno zastaven z důvodu bezpečnosti cestujících. „Obnovení provozu se bude odvíjet od aktuální povětrnostní situace,“ sdělil včera odpoledne. Český hydrometeorologický ústav totiž vyhlásil od nedělních 18 hodin do včerejších 18 hodin pro prakticky celé území České republiky nejvyšší (červený) stupeň nebezpečí.

Mluvčí Správy železnic Nela Friebová průběžně informovala o traťových úsecích, na nichž byl z důvodu kalamity zastaven provoz. Po poledni nejezdily vlaky v celém obvodu Budějovic. Provoz byl zastaven i na úsecích tratí Číčenice – Volary, Český Krumlov – Kájov, Veselí nad Lužnicí – Jarošov nad Nežárkou, Slavonice – Dačice nebo Vráž u Písku – Čimelice.

Zatímco na hlavních tratích z Budějovic na Prahu, Plzeň, Dolní Dvořiště a Český České Velenice plánovali železničáři obnovení provozu v pondělí večer, někde se tak stane až v úterý do 12 h. To se týká úseků Kájov – Černý Kříž, Prachatice – Volary a Volary – Vimperk. Mezi Rybníkem a Lipnem, kde bylo hodně popadaných stromů a poškozené trakční vedení včetně sloupů, začnou vlaky jezdit až ve čtvrtek.

Infobox: Kvůli vichřici nejezdily včera odpoledne vlaky např. na tratích: Č. Budějovice – Praha, Č. Budějovice – Plzeň, Č. Budějovice – Horní Dvořiště, Č. Budějovice – Kájov, Kájov – Černý Kříž, Číčenice – Volary, Volary – Vimperk, Rybník – Lipno, Veselí nad Lužnicí – Jarošov nad Nežárkou.