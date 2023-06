„Bylo to hrozně rychlé,“ řekl hasič Milan Pěnča, který byl v té době ve službě na blízké hasičské záchranné stanici. „Dívali jsme se, jak se blížila bouře. Najednou to bylo tady a z lípy zbyly jen třísky. Nestihli jsme ani zvednout telefony a nahrát to. Trvalo to pár vteřin,“ dodal Milan Pěnča.