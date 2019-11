Plné ulice, dobrá nálada. Takový byl podle pořadatelů nedělní Festival svobody. Ten se konal v Praze, mezi pořadateli byli i Jihočeši.

„Od rána byly plné ulice, panovala dobrá nálada,“ popsala Lucie Bílková, jedna z organizátorek, atmosféru na Národní, kde skauti rozdávali trikolory. „Největší dojem na mě udělalo, jak jsou všichni radostně naladěni. I přesto se diskutuje o politice, rodiče sem berou svoje děti a vysvětlují jim, co se tu před třiceti lety stalo.“

Na průvod jdoucí z Vyšehradu se byl podívat Budějčák Petr Meškán, mluvčí Festivalu svobody. „Bylo to skvělé,“ řekl bezprostředně. Ten – pro něj srdcový okamžik – se ale uskutečnil o něco později. „Nejsilnější moment pro mě nastal v 17.11, kdy na několika stanicích souběžně zněla Modlitba pro Martu,“ řekl Petr Meškán.

Své zastoupení měli Jihočeši i při sobotní akci na Letné, kde spolek Milion chvilek pro demokracii organizoval druhý protest za odstoupení premiéra. Vyjádřit svůj názor sem jel Budějčák Tomáš Trantina. „Každé tak masové, přitom bytostně pozitivně naladěné setkání, je velká vzpruha. Utvrzení, že nejsme divní a osamocení, když žádáme po vedoucích ústavních činitelích a politicích obecně, aby mluvili pravdu, nestrašili a chovali se odpovědně a mravně. Doufám, že pozitivní energii si všichni účastníci uchovají, protože boj za slušné politiky je na dlouho.“

Žážitek, tak hodnotil sobotní akci Tomáš Kuboušek. Ani on nechyběl na Letné. "Je to především obrovská radost, kolik se sešlo lidí. Ti na sebe byli neskutečně milí, usmívali se," vyprávěl Tomáš Kuboušek a pokračoval: "My jsme stáli vedle lidí, které jsme vůbec neznali, ale pomáhali jsme si zapalovat svíčky, bavili jsme se spolu navzájem. Co pro něj bylo nejilnějším zážitkem? "Když jsme společně zpívali hymnu, to je ale těžko popsatelné. Když ji s vámi zpívá tři sta tisíc lidí a ozvěna se nese nad celou Letenskou plání, to je opravdový zážitek," dodal na závěr.