Přesto ale stále můžete na Velkém náměstí ve Strakonicích narazit na drobné krámky, kavárny i potraviny. „Přežívat v současné době je docela dřina,“ říká jedna z obchodnic, která chce zůstat v anonymitě. „Vidím to sama, jak lidé obracejí každou korunu. Šetří. Neví, kolik bude stát elektřina, plyn, voda, potraviny,“ dodává.

Určitý útlum ale zaznamenaly také v marketech. „Byly fronty u každé kasy, lidé měli plné košíky. To už neplatí,“ svěřila se prodavačka z marketu v obchodní zóně na Katovické.

Kouzlo obchůdků

Paní Lenka (70) pamatuje doby, kdy nakupovala potraviny přímo na náměstí ve Strakonicích. „Ty malé obchůdky měly něco do sebe. Prodavačky byly vlastně známé, při nákupu jsme si popovídali a svěřovali se. V marketu to nejde,“ vzpomíná bývalá účetní.

Adventní trhy, příběhy i nasvícení stromů. To vše letos bude

Anonymita nákupních center je vykoupena úsporou času. Převážně pro mladší generaci či rodiny, které žijí na vesnici, ale pracují ve městě. „Je to jednoduché. Skončím v práci, autem zajedu do Kauflandu. Lidlu nebo Billy, nakoupím a jedu domů. Nemám chuť někde lítat po městě. Tak jednou za měsícs manželkou uděláme větší nákup a je vystaráno. Chápu, že malé obchody měly hezčí atmosféru, ale na to se už nehraje. Ekonomika je ne-úprosná,“ říká Lukáš S.

Přesto je ale historie strakonických obchodů a obchůdků stále živá. Ví to sběratel Jan Malířský. „Z Husovy ulice při odbočení do dnešní Žižkovy ulice na levém rohu byla mlékárna, kde prodávaly paní Brabcová a paní Ledková. Na protějším rohu bylo řeznictví pana Bláhy, tam, kde je dnes Hvězda, měli potraviny Komárků, za nimi byla hospoda Vachtů, dál řezník Holman a za Siebertovým domem pekař Kahovec,“ dal malý výčet Jan Malířský.

RETRO: Oprava jezu v Mutěnicích nebo přivezení vojáků z Vimperku

Kromě toho ale bývala v centru Strakonic celá plejáda obchůdků – čalounictví, pražírna, dětské prádlo, jízdní kola, mléčná jídelna, elektro, bufet Koflík, zelenina hostinec U Švehlů či slavný Grill bar, kde údajně StB odposlouchávala hosty.

O tom, že řetězce dále počítají i přes krizi s nákupní silou veřejnosti, ale není pochyb. Důkazem je, že letos v červenci zahájil ve Strakonicích prodej nový Kaufland. Výstavbu nákupní zóny u vlakového nádraží plánují ve Volyni.