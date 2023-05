Empatii, ochotu pomoci, laskavost i dobrosrdečnost strážníků stačil prověřit během odpoledne v pátek 28. dubna muž (46) z Frýdku-Místku. Ti si na oplátku zase ověřili v praxi pravdivost rčení pro dobrotu na žebrotu.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Kaňka

Začalo to oznámením zmíněného muže z podhůří Beskyd, v němž si na lince 156 postěžoval, že ho ve Strakonicích propustili z práce a aby špatných zpráv nebylo málo, tak ho vyhodili i z ubytovny. "Žalostně zněl jeho hlas, když veliteli směny líčil, že je bez peněz a že nemá kde přespat," přiblížila událost tisková mluvčí MP Strakonice Jaroslava Krejčová.

Strážníci po bleskové konzultaci v kruhu, jak chudákovi zkoušeného osudem pomoci, vyjeli směr podchod Jezárky, odkud přišlo hlášení. Chtěli bodrému Moravákovi říci, že mu městská policie zaplatí pobyt na noclehárně a on pak dluh uhradí. Našli ho ve společnosti strakonického znalce veřejných prostranství a dvoulitrové flašky vína. Tento obrázek strážníky poněkud zklamal, protože platí pravidlo, že na noclehárnu se smí jen ve střízlivém stavu.

Moravák bezelstně hlídce oznámil, že střízlivý rozhodně není, protože zapíjí žal od rána. Za několik desítek minut volal znovu, a to s žádostí, aby ho strážníci zadrželi a strčili přes noc do cely, jinak se zabije. Smůla, městská policie celu nemá, leda kotec pro psy v psím útulku. A ten nepřicházel v úvahu. Hrozilo, že by dvounožec způsobil čtyřnožcům psychickou újmu. Moravák se už poté neozval.