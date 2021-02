Před týdnem se Blažena Strachotová s čistým rozumem dožila 104 let. O dění kolem sebe i v politice má jasný přehled.

Milá paní, kterou mají v domově všichni rádi, věří v Boha, modlí se a věří v dobrý konec. | Foto: Deník / Jana Zuziaková

Sníh a mráz současných dnů připomínají Blaženě Strachotové Vánoce jejího dětství. „Od svatého Martina až po Hromnice bylo sněhu po kolena. Bylo nás pět sourozenců a na svátky jsme se moc těšili. Tatínek zašel do našeho lesa, usekl pěkný smrček, schoval ho a večer tajně nazdobil. Papírové řetězy jako ozdoby na stromek jsme tvořili v ručních pracích ve škole a balili jsme bonbony do staniolu. Maminka připravovala k večeři tradiční houbovou polévku, krupičnou kaši, aby se nás držely peníze, štrúdl, čaj a jako pochoutku vanilkové rohlíčky a linecké cukroví. U stolu nás musel sedět sudý počet, když nebyl, prostřelo se pro strýčka Příhodu. Na talířek se dal oplatek s medem, abychom byli pilní jako včeličky, potom jsme se modlili Požehnej nám, Pane, tyto dary, které z tvé štědrosti budeme požívati. Kdo se celý den postil, měl uvidět na stěně zlaté prasátko, ale to se žádnému nepovedlo. Po večeři zazvonil zvonek, ve světnici stál rozzářený vánoční stromek, pod ním dárky – jen samé potřebné věci. Moje první panenka byla vyřezaná z polínka,“ vzpomíná.