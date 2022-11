Blatná patří mezi města, kde se lidé o Vánocích mohou obdivovat živému stromu. Na třídě J.P. Koubka byla v roce 2001 zasazena jedle ojíněná. Ještě ale přibližně dalších 15 let zdobili Blatenští instalované stromy. Jedle na sebe vzala tento úkol až v okamžiku, kdy dostatečně zesílila. „Je to hezký pohled na živý strom, který Blatnou zdobí celoročně. Doufáme, že nám vydrží ještě mnoho let,“ říkají místní. Ale

Ve Strakonicích tuto možnost nemají, musejí zde tedy na Velkém náměstí, na kruhové křižovatce u viaduktu a na II. hradním nádvoří stromy instalovat. Ten hlavní připutuje do centra Strakonic od budovy okresního soudu. „Jedná se o smrk pichlavý, stáří dřeviny odhadujeme na 40 až 50 let. Tento strom nebyl zatím jako jeden z malá napadený mšicí smrkovou, která v letošním roce zasáhla většinu stříbrných smrků u nás,“ říká za odbor ŽP MěÚ Strakonice Tomáš Turek. Proč ale zrovna tento strom? Odbor totiž poslední roky dostává dost nabídek od majitelů stromů z blízkého i vzdáleného okolí. Loni například zdobil centrum Strakonic smrk z Blatné. „Dřevina, ač na první pohled zdravá a vitální, se již několik let potýká s postupným náklonem, který se po červnových poryvech větru ještě zvětšil. To bylo důvodem pro zažádání o povolení ke kácení,“ dodal Tomáš Turek.

Na vodňanské náměstí Svobody přibude strom z obce Strpí u Číčenic. Jde o jedli obrovskou ve stáří mezi 30 až 40 lety. „Majitelka stromu se rozhodla ho věnovat, protože jinak by musel být zlikvidován,“ řekla starostka obce Číčenice Renata Regálová.

Volyně měla také dlouhé roky svůj vlastní strom na náměstí Svobody. Ten byl ale na jaře 2019 k velké nevoli místních pokácen. Důvodem měl být jeho zdravotní stav. Letos tedy má Volyně už čtvrtý „importovaný“ vánoční strom. Jde o smrk ve stáří mezi 20 až 30 lety z obce Předslavice.

Svůj vlastní strom má i nejmenší město na okrese – Sedlice. Pokud ale nevíte, co máte hledat, budete mít možná smůlu. „Před třemi lety jsme zasadili na náměstí vlastní jedli. Je ještě malá a není moc vidět, ale je naše,“ řekl s mírným humorem starosta Vladimír Klíma. Sedlice totiž musela hlavní strom, který byl v blízkosti domova pro seniory, z důvodu špatného zdravotního stavu pokácet.

Vlastní živé stromy ale nejsou tak výjimečné, jak by se mohlo zdát. Najdete je například v Mladějovicích, Čejeticích, ve strakonické nemocnici nebo v Katovicích. Jasnou raritu ale mají v Modlešovicích, kde na Vánoce zdobí český národní strom – lípu.

